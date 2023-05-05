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05 мая 2023, 04:21 |
96
0

Де ДЗЕРБИ: «Бог футбола существует. Результат в Кубке был несправедлив»

Главный тренер «Брайтона» – о победе над «Ман Юнайтед»

05 мая 2023, 04:21 |
96
0
Де ДЗЕРБИ: «Бог футбола существует. Результат в Кубке был несправедлив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В четверг, 4 мая, состоялся перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Де Дзерби.

Единственный гол был забит на 90+9 минуте с пенальти. 11-метровый реализовал аргентинец Алексис Макаллистер.

После завершения матча наставник «чаек» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своих подопечных:

«Очень рад и в восторге от выступления и результата. Мы провели фантастическую игру, доминировали в матче. Мои игроки заслужили победу. Бог футбола существует. Мы заслужили победу в полуфинале, но проиграли по пенальти, но сегодня мы выиграли благодаря 11-метровому.

Я думаю, что в обеих играх мы играли лучше, чем «Юнайтед». Последний результат в Кубке был несправедливым.

Пенальти на 90+9 – очень тяжелый момент. Я бы предпочел не видеть исполнение с точки!

Нам предстоит сыграть еще шесть игр, шесть очень сложных игр. В понедельник мы сыграем первую тяжелую игру с «Эвертоном», и мы должны победить. Если мы не выиграем у них, мы потеряем эти три очка.

Попадание в еврокубки? Мы боремся за эту цель, но нам предстоит сыграть еще шесть игр».

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пресс-конференция Роберто Де Дзерби Брайтон Манчестер Юнайтед Брайтон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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