WTA04 мая 2023, 20:37 | Обновлено 04 мая 2023, 20:39
946
7
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Даяна добыла важную для себя победу в двух сетах
04 мая 2023, 20:37 | Обновлено 04 мая 2023, 20:39
946
7
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).
Во втором раунде украинка в двух партиях переиграла Анну Блинкову (№64 WTA).
Реус. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анна Блинкова – 6:4, 7:5
Это была первая встреча теннисисток. Даяна сыграла 24-й матч против россиянок, выиграв 13-ю встречу.
В следующем раунде Ястремская сразится против первой сеяной швейцарки Жиль Тайхманн (№30 WTA).
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Комментарии 7
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ну що ж, поматала нерви Даяна нам, з 5-2 у другому сеті зробити 5-5, нерви на пределе були, але добре, що закрила в 2 сетах мордорку, вітання!
Дякую Даяна! З нервами, але головне відправила за кораблем. Ну а рашистка іде собі до сітки ручкатися ніби нічого не відбувається, з собі подібним гівном ручкайся!
Тільки мені здается .що Дая стала робити меньше невимушених?Всього 2 подвійних,в минулой грі -0.І як результат пошли перемоги з якісною грою.молодець!І м'яч в грі стала тримати,а не лупить куди попаде...
Показать Скрыть 1 ответ
Приємніше було б, як би вона відмовилась грати з фашистскою.
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