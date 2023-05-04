Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

Во втором раунде украинка в двух партиях переиграла Анну Блинкову (№64 WTA).

Реус. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Анна Блинкова – 6:4, 7:5

Это была первая встреча теннисисток. Даяна сыграла 24-й матч против россиянок, выиграв 13-ю встречу.

В следующем раунде Ястремская сразится против первой сеяной швейцарки Жиль Тайхманн (№30 WTA).