Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Цыганкова, гол Коноплянки, операция Луческу, возвращение Шапаренко
Другие новости
02 мая 2023, 06:00 |
436
0

Ассист Цыганкова, гол Коноплянки, операция Луческу, возвращение Шапаренко

Главные новости за 1 мая на Sport.ua

02 мая 2023, 06:00 |
436
0
Ассист Цыганкова, гол Коноплянки, операция Луческу, возвращение Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 мая.

1А. Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Два гола побывало в воротах хозяев поля в матче Ла Лиги

1Б. ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Украинский хавбек отличился ассистом на 55-й минуте матча Ла Лиги

2. Эвертон и Лестер забили по 2 гола. Миколенко провел на поле весь матч
«Эвертон» с 29 очками остался в зоне вылета АПЛ на 19-м месте

3А. Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Мирчу прооперировали в Киеве

3Б. В Динамо рассказали подробности об операции Мирчи Луческу
Оперативное вмешательство на ноге прошло в Киеве успешно

4. ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче против клуба «Медзь»

5. Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
По информации журналиста Виктора Вацко, украинец поссорился со спортивным директором клуба

6. ФОТО. Большое возвращение: хавбек Динамо Шапаренко приступил к работе
Ключевой хавбек вскоре сможет вернуться в игру

7А. Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
Команда Виталия Степановского сыграет в Турции

7Б. Форвард Прометея вошел в первую символическую сборную сезона Еврокубка
Ди Джей Стефенс получил признание в Европе

8. Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
Впервые трофей чемпионата мира завоевал игрок из неостровной Европы

9. ОФИЦИАЛЬНО. Украина отозвала заявку на участие в чемпионате мира по дзюдо
Федерация дзюдо Украины детально объяснила свое решение

10А. Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
В стане «спортклубовцев» у Артема Довбика мог бы быть очень серьезный конкурент…

10Б. Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Выясняем, многим ли удалось проявить себя на топ-уровне во взрослом футболе…

10В. Где ВАР, где не ВАР, или Матчи одного турнира – по разным правилам
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об особенностях ВАРа по-украински

По теме:
Триллер на Энфилде, пиррова победа в гандболе, максимальный брейк Селби
Павелко анонсировал назначение коуча, веселый тур УПЛ, две неудачи в хоккее
Победы Динамо и Шахтера, характер Цуренко, трагедия в Умани
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Футбол | 01 мая 2023, 16:15 33
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»

Бывший форвард «Динамо» – о работе под руководством легендарного тренера

ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Футбол | 01 мая 2023, 22:23 9
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев

На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче против клуба «Медзь»

Луис КОРТЕС: «Мы попробуем организовать матч Кривбасс – Барселона»
Футбол | 02.05.2023, 04:50
Луис КОРТЕС: «Мы попробуем организовать матч Кривбасс – Барселона»
Луис КОРТЕС: «Мы попробуем организовать матч Кривбасс – Барселона»
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
Теннис | 01.05.2023, 08:59
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Футбол | 01.05.2023, 16:10
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
30.04.2023, 20:34 7
Другие виды
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
30.04.2023, 16:30 13
Другие виды
КАЛАДЗЕ: «Рад за Украину, но Грузия заслужила статус кандидата в ЕС раньше»
КАЛАДЗЕ: «Рад за Украину, но Грузия заслужила статус кандидата в ЕС раньше»
01.05.2023, 17:16 23
Война
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 17
Футбол
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
01.05.2023, 12:00 13
Футбол
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
01.05.2023, 11:58 9
Бокс
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 3
Футбол
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности