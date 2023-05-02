Ассист Цыганкова, гол Коноплянки, операция Луческу, возвращение Шапаренко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 мая.

1А. Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью

Два гола побывало в воротах хозяев поля в матче Ла Лиги

1Б. ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи

Украинский хавбек отличился ассистом на 55-й минуте матча Ла Лиги

2. Эвертон и Лестер забили по 2 гола. Миколенко провел на поле весь матч

«Эвертон» с 29 очками остался в зоне вылета АПЛ на 19-м месте

3А. Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера

Мирчу прооперировали в Киеве

3Б. В Динамо рассказали подробности об операции Мирчи Луческу

Оперативное вмешательство на ноге прошло в Киеве успешно

4. ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев

На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче против клуба «Медзь»

5. Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге

По информации журналиста Виктора Вацко, украинец поссорился со спортивным директором клуба

6. ФОТО. Большое возвращение: хавбек Динамо Шапаренко приступил к работе

Ключевой хавбек вскоре сможет вернуться в игру

7А. Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024

Команда Виталия Степановского сыграет в Турции

7Б. Форвард Прометея вошел в первую символическую сборную сезона Еврокубка

Ди Джей Стефенс получил признание в Европе

8. Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру

Впервые трофей чемпионата мира завоевал игрок из неостровной Европы

9. ОФИЦИАЛЬНО. Украина отозвала заявку на участие в чемпионате мира по дзюдо

Федерация дзюдо Украины детально объяснила свое решение

10А. Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира

В стане «спортклубовцев» у Артема Довбика мог бы быть очень серьезный конкурент…

10Б. Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков

Выясняем, многим ли удалось проявить себя на топ-уровне во взрослом футболе…

10В. Где ВАР, где не ВАР, или Матчи одного турнира – по разным правилам

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об особенностях ВАРа по-украински