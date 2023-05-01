Польша01 мая 2023, 22:23 | Обновлено 01 мая 2023, 22:42
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4
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче против клуба «Медзь»
01 мая 2023, 22:23 | Обновлено 01 мая 2023, 22:42
1689
4
Украинский вингер Евгений Коноплянка забил первый гол за почти 8 месяцев.
На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче «Краковии» против клуба «Медзь» Легница, что принесло хозяевам поля ничью (1:1).
В предыдущий раз Евгений отличился голом 19 октября 2022 года, поразив ворота «Жешува» в Кубке Польши (3:4).
В текущем сезоне Коноплянка провел за «Краковию» 23 матча и забил 3 гола.
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
🔥🔥🔥 https://t.co/mTiII4xpPS pic.twitter.com/FBPmMpvHxp— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) May 1, 2023
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Коноплянка (Краковия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Dawid Drachal (Медзь).
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