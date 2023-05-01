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  4. ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Чемпионат Польши
Краковия
01.05.2023 20:00 – FT 1 : 1
Медзь
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Польша
01 мая 2023, 22:23 | Обновлено 01 мая 2023, 22:42
1689
4

ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев

На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче против клуба «Медзь»

01 мая 2023, 22:23 | Обновлено 01 мая 2023, 22:42
1689
4
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Украинский вингер Евгений Коноплянка забил первый гол за почти 8 месяцев.

На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче «Краковии» против клуба «Медзь» Легница, что принесло хозяевам поля ничью (1:1).

В предыдущий раз Евгений отличился голом 19 октября 2022 года, поразив ворота «Жешува» в Кубке Польши (3:4).

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Краковию» 23 матча и забил 3 гола.

ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Коноплянка (Краковия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Dawid Drachal (Медзь).
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Евгений Коноплянка видео голов и обзор чемпионат Польши по футболу Краковия Медзь Легница
Источник Sport.ua
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Макс Максов
В збірну його!)
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александр сашко
ще є надія на Золотий м'яч...
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