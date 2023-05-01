Украинский вингер Евгений Коноплянка забил первый гол за почти 8 месяцев.

На 69-й минуте украинец сравнял счет в домашнем матче «Краковии» против клуба «Медзь» Легница, что принесло хозяевам поля ничью (1:1).

В предыдущий раз Евгений отличился голом 19 октября 2022 года, поразив ворота «Жешува» в Кубке Польши (3:4).

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Краковию» 23 матча и забил 3 гола.

ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев