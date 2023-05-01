Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира

В январе минувшего года «Днепр-1» подписал испанского форварда Марка Гуаля – воспитанника академии «Эспаньола», успевшего поиграть за резервные команды «Эспаньола», «Севильи», «Реала», а также за «Жирону» и «Алькоркон». Тогда этот трансфер не вызвал никакого существенного резонанса в украинской Премьер-лиге, так как главным возмутителем спокойствия зимой-2022 на отечественных футбольных просторах был «Шахтер», сумевший не только заполучить очередного талантливого бразильского проспекта (Винисиуса Тобиаса из «Интернасьонала»), но и за 12 миллионов евро выкупить у «Аякса» Давида Нереса – вингера с успешным опытом выступлений не только в нидерландской Эредивизи, но и в Лиге чемпионов.

В «Днепр-1» Марк Гуаль перешел свободным агентом. Его статистика в скромном «Алькорконе» (6 голов в 51 матче) абсолютно не впечатляла, из-за чего подавляющее большинство болельщиков «спортклубовцев» решило, что эта сделка – очередное подписание из категории «а вдруг что-то получится».

Но, проведя в составе «Днепра-1» зимние тренировочные сборы, сыграть хотя бы один официальный матч за украинскую команду Гуаль не смог. В феврале минувшего года российские оккупанты начали полномасштабную фазу вторжения в Украину, развязав крупнейшую со времен окончания Второй мировой войну на европейском континенте, вследствие чего нормальная жизнь в нашей стране надолго превратилась лишь в обрывки воспоминаний. Розыгрыш УПЛ-2021/22 в итоге был остановлен, а турнир так и вошел в историю как недоигранный.

Большинство легионеров мгновенно покинули УПЛ и Украину. Не стал исключением и Марк Гуаль, подавшийся в соседнюю Польшу…

Приютила Ягеллония

23 марта 2022 года о подписании временного трудового соглашения с Гуалем объявила «Ягеллония» из Белостока. На момент перехода испанского форварда эта команда занимала 13-е место в турнирной таблице польской Экстраклассы, и единственной задачей, которую предстояло решить Марку и его новым партнерам являлось сохранение прописки в элитарном дивизионе.

«Ягеллония» и Гуаль оформили сотрудничество до конца сезона-2021/22, и испанский форвард с ходу доказал, что способен стать очень полезным исполнителем для команды, борющейся за выживание. В первых двух матчах за «Ягеллонию» Марк забил дважды («Заглембе» и «Радомяку»), а команда набрала 4 очка. В оставшихся до конца сезона поединках Гуаль еще однажды отправил мяч в сетку ворот соперника (принес ничью против «Шленска» - 1:1), а «Ягеллония» сумела финишировать 12-й, благополучно сохранив прописку в Эктраклассе.

В июне минувшего года «Ягеллония» объявила о продлении аренды Гуаля из «Днепра-1» еще на год – до конца сезона-2022/23. Это решение выглядело не только достаточно логичным в той ситуации, но и, пожалуй, удовлетворяло все стороны: «Ягеллония» сохраняла в своих рядах весьма полезного и результативного нападающего, Гуаль имел возможность получать регулярную игровую практику, а «Днепр-1», который никак не мог пойти против ФИФА и ее разрешения легионерам из УПЛ свободно распоряжаться карьерой на время российско-украинской войны, получал надежду на то, что при ярких выступлениях испанца получит выгодное предложение от «Ягеллонии» или от третьей команды о полноценной продаже нападающего.

Первые серьезные успехи

Новый сезон «Ягеллония» начала практически также, как и предыдущий. Несмотря на наличие в составе Гуаля, команда к зимнему перерыву подошла в статусе одного из аутсайдеров – после 17 туров «Яга» занимала 13-е место… При этом, арендованный у «Днепра-1» испанский форвард проявил себя очень хорошо – на его счету было 8 забитых мячей в 17 турах, что являлось лучшим показателем для всех футболистов «Ягеллонии».

Неслучайно в зимнее трансферное окно вокруг Гуаля начали ходить трансферные слухи. Предметный интерес к испанцу проявляла португальская «Визела», руководители которой выходили на Марка и обсуждали вопросы потенциального перехода. Гуаль был не против переезда в Португалию, потому как этот карьерный ход позволил бы ему быть поближе к семье и родной Испании.

Заинтересован в январском переезде форварда в португальскую Примейру был и «Днепр-1». Украинский клуб в этом случае мог бы заработать на трансфере футболиста, что виделось весьма неплохим выходом из вопроса сотрудничества с легионером, которое в кардинальной степени изменилось после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Отказ Ягеллонии. Непонятное, но неподтвержденное решение Днепра-1

Руководство «Ягеллонии» в январе так и не пожелало идти на досрочное расторжение арендного соглашения по Гуалю, предоставляя тому возможность перебраться в «Визелу». В стане польской команды не увидели для себя никаких экономических плюсов от этой сделки, и к тому же рассчитывали, что испанский форвард поможет «Яге» решить вопрос по сохранению прописки в Экстраклассе и на следующий сезон.

Также в СМИ сообщалось, что в «Ягеллонии» засомневались в способности «Визелы» обеспечить Гуаля более высокой, нежели тот получал в Польше, зарплатой. В этой связи боссы «Яги» решили, что португальцы стали частью какого-то агентского замысла, который предполагает выкуп контракта Гуаля с целью мгновенной выгодной перепродажи испанца в другой клуб.

На этом всяческие контакты между «Визелой», Гуалем и «Ягеллонией» были свернуты, а через несколько дней в прессу просочилась, мягко говоря, крайне удивительная новость. 10 января украинские источники проинформировали о том, что Марк Гуаль и «Днепр-1» достигли соглашения о досрочном расторжении сотрудничества. Якобы это решение было принято обеими сторонами, вследствие чего контракт испанца был разорван полюбовно и без претензий друг к другу.

Впрочем, эта новость так и не получила официального подтверждения от «Днепра-1», а Марк Гуаль после возобновления матчей польской Экстраклассы продолжил выступления за «Ягеллонию»…

Гуаль – лучший бомбардир Экстраклассы и № 1 по системе гол + пас

По состоянию на текущий момент Марк Гуаль имеет на своем счету уже 14 забитых мячей в 27 проведенных в Экстраклассе-2022/23 матчах. Благодаря этому испанский форвард является лучшим бомбардиром элитарного дивизиона польского чемпионата, а также лидером турнира по системе «гол + пас», где в его активе 18 очков (14 голов + 4 ассиста).

Стоит отмечать, что такую результативность Гуаль демонстрирует не в стане одного из лидеров лиги, а в команде, которая решает задачу по сохранению прописки. При этом, именно испанский форвард «Ягеллонии», арендованный у «Днепра-1», является лидером Экстраклассы по количеству нанесенных ударов по воротам соперника (91), а также имеет показатель реально забитых мячей выше, нежели теоретически подсчитанная для него цифра ожидаемых голов (12,69xG).

Возвращения в Днепр-1 и Украину не будет

Несмотря на то, что «Днепр-1» официально так и не подтвердил информацию о якобы расторжении контракта с Гуалем по взаимному согласию, правдивость слухов о том, что Марк не вернется в Украину и в ряды «спортклубовцев» в Польше ни у кого не вызывает ни малейших сомнений.

Еще в феврале тамошние СМИ сообщали, что Гуаль согласовал контракт с «Легией» со сроком действия до лета 2026 года. Также польские источники отмечают, что испанец уже прошел медицинский осмотр, необходимый для подписания личного контракта, а официально о трансфере будет объявлено уже после завершения текущего сезона.

Даже без учета того, что ни Гуаль, ни «Днепр-1», ни «Ягеллония», ни «Легия» на официальном уровне никак не отреагировали на слухи, в последние дни сомнения о готовящемся трансфере Марка в один из топ-клубов Польши, кажется, развеялись даже у самых рьяных скептиков. Дело в том, что 16 апреля Гуаль был замечен на трибунах «Стадиона Войска Польского» во время поединка «Легии» против «Леха» (2:2).

Marc Gual obejrzał dzisiaj z trybun mecz Legii. Do tego siedział obok pracownika naszego klubu 👀. Czyli można powiedzieć chyba, że już raczej oficjalnie został naszym zawodnikiem 🫡 pic.twitter.com/9BqkNh2LSh — Heheszky  (@Daniel_Heheszky) April 16, 2023

Эту ситуацию пришлось комментировать представителям «Ягеллонии», которые предпочли сделать вид, что ничего странного в подобном поведении своего футболиста не усматривают, ведь тот в свободное время волен делать все, что только пожелает, в том числе и посещать матчи других команд Экстраклассы.

«Для меня это нормальная ситуация, у игрока был выходной. Фанаты могут быть недовольны. Не буду лукавить: все мы слышали, что Марк близок к переходу в варшавскую «Легию». Говорят даже, что соглашение между сторонами уже есть, хотя официального анонса этого нет», – заявил спортивный директор «Ягеллонии» Лукаш Масловский.

Также в польских СМИ категорично утверждают, что «Легии» переход Гуаля не будет стоить ничего. Якобы контракт испанца с «Ягеллонией» рассчитан до 30 июня, после чего форвард будет волен принимать любые решения в своей карьере. При этом никаких упоминаний о соглашении с «Днепром-1», которое изначально Гуаль и «спортклубовцы» подписывали до лета 2024-го, польские журналисты не делают, что косвенно подтверждает информацию о его расторжении.

Интересно и то, что по информации журналиста Томаша Влодарчика, «Ягеллония» и «Легия» ведут консультации на предмет летнего перехода другого известного по УПЛ исполнителя – израильского центрбека Джоэля Абу Ханны, который не нужен варшавскому клубу и нынешний сезон на правах аренды проводит за «Лехию» из Гданьска. Якобы эта сделка укрепит деловые контакты между клубами, и станет лишь одной из нескольких, которые летом могут быть произведены по маршруту «Варшава → Белосток» и «Белосток → Варшава». А это еще одно косвенное подтверждение предстоящего переезда Гуаля в «Легию».

Что ж, остается только дождаться лета и официальных оглашений сторон, но уже сейчас можно констатировать одно – селекции «Днепра-1» действительно удалось выискать весьма любопытного и далеко небесталанного форварда, который мог бы стать в УПЛ одним из героев бомбардирских перегонов и, возможно, даже составить серьезную конкуренцию Артему Довбику. Но это только предположения, которые так и не будут подтверждены реальностью из-за продолжающейся военной агрессии россии против Украины…