Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Марк Гуаль перейдет в «Легию»
Испанский форвард украинского футбольного клуба «Днепр-1» Марк Гуаль, который выступает на правах аренды в польской «Ягеллонии», подпишет контракт с «Легией».
Как сообщает «Meczyki», соглашение будет действовать до 2026 года.
Гуаль перешел в «Днепр-1» в январе 2022 года и не провел ни одного официального матча за украинский клуб, так как началась война. В текущем розыгрыше чемпионата Польши Марк забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах. Аренда в «Ягеллонию», как и контракт с украинским клубом, действует до 30 июня 2023 года.
Интересно, что «Легия» сейчас располагается на второй позиции в таблице высшего дивизиона Польши.
🗣️ @wlodar85: Marc Gual ma dziś pojawić się w Warszawie i podpisać z Legią przedwstępną umowę, która będzie ważna od nowego sezonu. Kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2026 roku. pic.twitter.com/G45EQwB55x— Meczyki.pl (@Meczykipl) February 5, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крис признался, что оба били его очень сильно, но по-разному
Главные новости за 5 февраля на Sport.ua