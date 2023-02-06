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  4. Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 11:05 |
3355
0

Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши

Марк Гуаль перейдет в «Легию»

06 февраля 2023, 11:05 |
3355
0
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гуаль

Испанский форвард украинского футбольного клуба «Днепр-1» Марк Гуаль, который выступает на правах аренды в польской «Ягеллонии», подпишет контракт с «Легией».

Как сообщает «Meczyki», соглашение будет действовать до 2026 года.

Гуаль перешел в «Днепр-1» в январе 2022 года и не провел ни одного официального матча за украинский клуб, так как началась война. В текущем розыгрыше чемпионата Польши Марк забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах. Аренда в «Ягеллонию», как и контракт с украинским клубом, действует до 30 июня 2023 года.

Интересно, что «Легия» сейчас располагается на второй позиции в таблице высшего дивизиона Польши.

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Источник Meczyki
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