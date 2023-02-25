Не в Шахтере, так в Бенфике. Как Давид Нерес возвращается на топ-уровень

Шесть лет назад, в январе 2017, воспитанник «Сан-Паулу» Давид Нерес покинул родную Бразилию и за 17,4 миллионов евро стал новобранцем «Аякса». Скауты нидерландского клуба оценили талант вингера, и доложили своим боссам, что у этого парня может быть большое будущее, на чем стоит попробовать заработать.

Первые полгода в Нидерландах ушли у Нереса на адаптацию, хотя он с ходу вовсе не потерялся, но игроком основного состава стал уже в сезоне-2017/18. В чемпионате Нидерландов Давид в полноценном премьерном сезоне провел 32 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Впрочем, «Аякс» не смог выиграть чемпионство, уступив титул ПСВ из Эйндховена, вместе с которым, начиная с квалификации, и стартовал в следующем сезоне в рамках Лиги чемпионов.

Сезон-2018/19 открыл всей футбольной Европе талант Давида Нереса. То, о чем ранее знали скауты «Аякса», а впоследствии и болельщики этого клуба, оказалось очевидным практически для всех – бразилец удивлял отменной скоростью принятия решений, выделялся техникой, видением поля, способностью вовремя выдать обостряющую передачу, а также завершить атаку хлестким ударом. И пускай результативность Нереса снизилась, по сравнению с предыдущим сезоном, он внес огромный вклад в чемпионство «Аякса», в также в проход этой команды в полуфинал Лиги чемпионов, где симпатичного представителя Эредивизи посчастливилось остановить «Тоттенхэму», да и то лишь благодаря голу Лукаса Моуры на шестой компенсированной ко второму тайму минуте…

После того успеха «Аякс» в летнее трансферное окно осуществил ряд топовых продаж. В частности, амстердамцы отпустили в «Барселону» Френки де Йонга в обмен на 86 миллионов евро, а Маттейс де Лигт уехал в «Ювентус», принеся казне нидерландского клуба 85,5 миллионов евро.

Давида Нереса боссы «Аякса» летом 2019 года решили не продавать, посчитав, что молодой бразилец еще не достаточно ярко проявил себя, и не достиг уровня максимальной капитализации. Именно в этот период вингер был на пике своих возможностей и славы. Его позвали в национальную сборную Бразилии, где он дебютировал 26 марта 2019 года в спарринге против Чехии (3:1), когда на 63-й минуте заменил Ришарлисона. Всего спустя 20 минут Нерес отличился своим первым результативным действием на топовом международном уровне – отдал результативную передачу на Габриэла Жезуса.

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Имея предложения по Нересу от «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» на 50 миллионов евро, руководители «Аякса» посчитали, что их атакующий хавбек стоит минимум 70 миллионов, а на такие расходы уже не пожелали идти ни немцы, ни англичане. Вингер остался в Нидерландах, и очень скоро об этом пожалели все…

В начале ноября 2019 года Давид Нерес в поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии» (4:4) на 72-й минуте получил тяжелейшую травму колена, которая вывела бразильца из строя на следующие 297 дней. Вернуться на поле вингер сумел только в начале сезона-2020/21, но уже не выглядел игроком, за которого можно требовать 50 или 70 миллионов евро. Топ-клубы Европы забыли про Нереса, который уже и на уровне «Аякса» выглядел достаточно скромно как в плане качества игры, так и с точки зрения показателей результативности (39 матчей, 8 голов и 5 ассистов в сезоне-2020/21; 22 матча, 4 гола и 2 ассиста в первой половине сезона-2021/22).

Неудивительно, что «Аякс» оказался готов рассмотреть практически все предложения по Нересу, желая, если уж и не заработать, то хотя бы максимально вернуть инвестированные в приобретение хавбека средства. Это привело к тому, что 14 января 2022 года бразилец за 12 миллионов евро перешел в «Шахтер», где намеревался под руководством Роберто Де Дзерби буквально реанимировать свою карьеру, а впоследствии все-таки перейти в один из топ-чемпионатов Европы.

На зимних сборах в минувшем сезоне Нерес действительно показал, что может многое предложить донецкой команде. Этот футболист выделялся даже не уровне таких общепризнанных лидеров того состава «горняков» как Тете, Манор Соломон, Педриньо, Марлос. Весной «Шахтер» нацеливался на серьезную борьбу за чемпионство с «Динамо», но полномасштабная агрессия российских войск против Украины помешала этим планам, заставив легионеров спешно покинуть страну.

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Давид Нерес номинально оставался футболистом «Шахтера» до лета минувшего года. Он выжидал, в какую сторону пойдут развиваться боевые действия, и как это отразится на футбольной составляющей. Когда стало понятно, что розыгрыш нового сезона в УПЛ все-таки будет, но в, скажем так, откровенно проблемном варианте, Нерес решил уйти, и это выглядело абсолютно логично. Все-таки в «Шахтер» Давид перебирался не только за деньгами (поговаривали, что в донецком клубе ему согласились выплачивать по 3 миллиона евро за сезон), но и за возможностью реанимировать свою карьеру. Возвращаться на топ-уровень в чемпионате из страны, находящейся в активной фазе войны, для бразильца было бы крайне сложно, да и по-настоящему привязаться к «Шахтеру» он, откровенно говоря, не успел, чтобы ждать каких-то особенных жестов или решений.

В июле минувшего года Давид Нерес за 15,3 миллионов евро стал игроком «Бенфики». Опять же, по информации из кулуаров, ради переезда в Португалию бразилец согласился на снижение зарплаты, а «орлы» не пожелали воспользоваться шансом на бесплатное подписание новичка, согласовав с «Шахтером» фактический размен Нереса на прежний долг «горняков» перед португальцами за Педриньо. Еще при подписании контракта с украинским клубом, юристы Нереса настояли на включение в договор пункта, согласно которому их клиент имел право на бесплатный уход в случае, если бы лишался возможности играть на 60 дней или более по причинам, связанным с военными действиями. В конечно итоге, ни Нерес, ни «Бенфика» на активации этого пункта не настаивали, и сторонам удалось договориться, что называется, полюбовно.

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В «Бенфике» Нерес достаточно быстро стал игроком основного состава. К настоящему моменту вингер провел 32 матча, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 11 результативных передач. Превратиться в ключевого исполнителя «орлов» Давиду мешают повреждения – уже трижды в текущем сезоне хавбек оказывался в лазарете по различным причинам, пропустив в общей сложности полтора месяца и около десятка матчей своей команды.

Впрочем, по состоянию на сегодня, Давид Нерес является наиболее техничным футболистом «Бенфики». По крайней мере, экс-вингер «Шахтера» имеет на своем счету максимальный в стане «орлов» среднематчевый показатель обводок – 7,06 (с успешностью в 56,3%). Кроме того, Нерес входит в топ-5 (если точнее – занимает четвертое место) в португальской Примейре по числу глубоких передач за 90 минут – таковых в активе Давида 2,05.

О том, что в «Бенфике» Давид Нерес возвращает былую уверенность и постепенно выходит на прежний высокий уровень свидетельствует и недавний поединок «орлов» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге». В концовке матча бразилец мастерски подкараулил оплошность защитников бельгийского гранда, после чего вышел на голкипера соперников и хладнокровно направил мяч в сетку, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

На весьма успешную игру Нереса в текущем сезоне, кажется, понемногу начинает реагировать и рынок. По крайней мере, аналитики известного портала Transfermarkt при очередной «переоценке» футболистов из чемпионата Португалии решили добавить Давиду 2 миллиона. Таким образом, уже на начало ноября минувшего года оценочная стоимость бразильца составляла 22 миллиона евро, после чего он отличился еще 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами, и в конце сезона экспертам наверняка придется «накинуть» в пользу хавбека еще как минимум пару миллиончиков.

Другое дело, что нынешние условные 22 миллиона евро за Нереса – это ровно вдвое меньше, нежели стоимость игрока на том же Transfermarkt на пике игровых высот бразильца в «Аяксе». Тогда вингер оценивался в 45 миллионов евро, и такие деньги за него давали европейские гранды. Сейчас 25-летнему хавбеку приходится вновь выкарабкиваться туда, где он уже был. Это всегда крайне непросто, прежде всего, психологически, но остро необходимо, чтобы сделать очевидный шаг вперед.

Главное решение для себя Давид Нерес уже сделал, когда все-таки покинул «Аякс» и перебрался в «Шахтер». Кто знает, если бы не полномасштабная фаза российско-украинской войны, возможно, именно бразильца, а не Михаила Мудрика, «горняки» продали бы в «Челси» с пристойной наценкой, однако после периода небытия Нерес вновь возвращается на топ-уровень. В январе 25 миллионов евро за него предлагал «Наполи», но в «Бенфике» отказались. Португальцы верят, что Давид, как и когда-то, будет стоить минимум вдвое больше. Не ошибутся ли «орлы» в этих оценках, как ранее «Аякс»? Как говорится, будем посмотреть.