Лига чемпионов16 февраля 2023, 00:16 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:34
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ВИДЕО. Гол Нереса. Экс-игрок Шахтера использовал ошибку защиты Брюгге
«Бенфика» нанесла ощутимое поражение «Брюгге» в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ
16 февраля 2023, 00:16 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:34
248
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15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» проиграл «Бенфике» (0:2).
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На 88-й минуте точку в матче поставил Давид Нерес, экс-игрок «Шахтера», воспользовавшись грубой ошибкой защитника.
Зафиксирована победа гостей со счетом 2:0, и Орлы имеют комфортное преимущество перед домашним матчем.
ГОЛ! 0:2. Нерес, 88 мин.
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