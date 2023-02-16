Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Нереса. Экс-игрок Шахтера использовал ошибку защиты Брюгге
Лига чемпионов
16 февраля 2023, 00:16 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:34
248
0

ВИДЕО. Гол Нереса. Экс-игрок Шахтера использовал ошибку защиты Брюгге

«Бенфика» нанесла ощутимое поражение «Брюгге» в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ

16 февраля 2023, 00:16 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:34
248
0
ВИДЕО. Гол Нереса. Экс-игрок Шахтера использовал ошибку защиты Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» проиграл «Бенфике» (0:2).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте точку в матче поставил Давид Нерес, экс-игрок «Шахтера», воспользовавшись грубой ошибкой защитника.

Зафиксирована победа гостей со счетом 2:0, и Орлы имеют комфортное преимущество перед домашним матчем.

ГОЛ! 0:2. Нерес, 88 мин.

По теме:
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Реал – Эльче – 4:0. Сухой матч Лунина. Видео голов и обзор матча
Брюгге – Бенфика – 0:2. Поражение без Яремчука. Видео голов и обзор матча
Брюгге Бенфика видео голов и обзор Лига чемпионов Брюгге - Бенфика Давид Нерес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Футбол | 15 февраля 2023, 05:05 6
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии

Кингсли Коман стал героем матча, забив единственный гол в игре 1/8 финала ЛЧ

Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Футбол | 15 февраля 2023, 05:20 3
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех

Лучше всех овладел этим языком Илья Забарный, ушедший в «Борнмут»

Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Футбол | 15.02.2023, 11:08
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Грэм ПОТТЕР: «Кукурелья не пасует на Мудрика? Никаких проблем нет»
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Футбол | 15.02.2023, 23:31
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Футбол | 16.02.2023, 00:59
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Ворскла – Верес – 0:0 (пен. 5:4). Winter Cup 2023. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
Минай: «После окончания схватки россияне продолжили драку между собой»
14.02.2023, 13:42 3
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
14.02.2023, 13:02 8
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Тищенко занял 12 место в индивидуальной гонке
14.02.2023, 17:10 7
Биатлон
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
Промоутер Усика: «Если Фьюри хочет такие деньги, то пусть едет в Голливуд»
15.02.2023, 13:27 5
Бокс
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности