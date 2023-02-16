ВИДЕО. Гол Нереса. Экс-игрок Шахтера использовал ошибку защиты Брюгге

15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» проиграл «Бенфике» (0:2).

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На 88-й минуте точку в матче поставил Давид Нерес, экс-игрок «Шахтера», воспользовавшись грубой ошибкой защитника.

Зафиксирована победа гостей со счетом 2:0, и Орлы имеют комфортное преимущество перед домашним матчем.

ГОЛ! 0:2. Нерес, 88 мин.