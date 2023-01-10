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  4. Источник: Днепр-1 разорвал контракт с испанцем. Он так и не сыграл за клуб
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 08:36 |
383
1

Источник: Днепр-1 разорвал контракт с испанцем. Он так и не сыграл за клуб

Марк Гуаль станет свободным агентом

10 января 2023, 08:36 |
383
1
Источник: Днепр-1 разорвал контракт с испанцем. Он так и не сыграл за клуб
Twitter. Марк Гуаль

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» разорвал контракт с испанским форвардом Марком Гуалем.

Гуаль выступал на правах аренды в польской «Ягеллонии». Сообщается, что игрок не стал дожидаться завершение аренды и решил расторгнуть контракт с украинской командой. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному соглсасию.

Контракт Гуаля с «Днепром-1» был рассчитан до 2024 года, а аренда в «Ягеллоннии» должна была закончиться 30 июня 2023 года.

Гуаль перешел в «Днепр-1» в январе 2022 года и не провел ни одного официального матча за украинский клуб, так как началась война. В текущем розыгрыше чемпионата Польши Марк забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 16 матчах.

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Марк Гуаль расторжение контракта Днепр-1 Ягеллония
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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