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Украина. Премьер лига
08 января 2023, 12:20 | Обновлено 08 января 2023, 12:26
759
0

Форвард Днепра-1 хочет покинуть Ягеллонию. У него есть вариант в Португалии

Украинский клуб также был бы не прочь январского трансфера Марка Гуаля

08 января 2023, 12:20 | Обновлено 08 января 2023, 12:26
759
0
Форвард Днепра-1 хочет покинуть Ягеллонию. У него есть вариант в Португалии
newspix.pl. Марк Гуаль

26-летний испанский центрфорвард «Днепра-1» Марк Гуаль, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перебрался в «Ягеллонию», хотел бы в январе покинуть польский клуб.

У Гуаля есть предложение от португальской «Визелы», но проблема заключается в том, что боссы «Ягеллонии» и слышать не хотят об отъезде футболиста.

«Ягеллония» нынче борется за выживание в польской Экстраклассе, а Гуаль наряду с соотечественником Хесусом Имасом является лучшим бомбардиром команды (у обоих по 8 голов). Потеря столь значимого футболиста может негативно сказаться на результатах «Ягеллонии», из-за чего руководители этого клуба не хотели бы отпускать игрока.

Сам Гуаль, равно как и боссы «Днепра-1», были бы рады, если б трансфер игрока в «Визелу», занимающую 11-е место в португальской Примейре, состоялся. Это позволило бы форварду перебраться поближе к родине, а украинскому клубу – заработать. Экономическая польза «Ягеллонии» от такого трансфера видится минимальной, по причине чего польский клуб и выступает против сделки.

Кроме того, в «Ягеллонии» сомневаются, что «Визела» может обеспечить Гуалю более выгодные условия личного контракта, потому как летом минувшего года польский клуб приобрел у португальского опорника Нене, и завлек того именно большими, чем на его родине, деньгами. В этой связи в «Ягеллонии» подозревают, что «Визела» хочет подписать Гуаля исключительно с целью мгновенной и более выгодной перепродажи.

В текущем розыгрыше чемпионата Польши Гуаль забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 16 матчах.

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Марк Гуаль Ягеллония Визела Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы
Источник Przeglad Sportowy
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