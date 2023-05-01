Где ВАР, где не ВАР, или Матчи одного турнира – по разным правилам

Футбол в Украине прямо-таки блещет своеобразием! В разных матчах одного соревнования играют фактически по разным правилам: кто-то прибегает к услугам ВАРа, а кто-то по старинке, на глаз определяет офсайды и необходимость назначения или не назначения пенальти. Не абсурд ли это? И способствует ли такая пестрота объективному определению тех или иных мест в турнирной таблице?

К примеру, не засчитанный гол Владислава Ваната на старте 2-го тайма в матче «Металлист» – «Динамо». Прокручивал эпизод несколько раз, но прийти к правильному выводу о том, был ли форвард киевлян в положении вне игры или нет, так и не смог. Сложный случай, развеять все сомнения в котором помог бы ВАР. Но его на матче не было, а судья на линии поднял флажок, вот арбитр гол и отменил. Собственно, рекомендация относительно противоречивых эпизодов вроде этого, данная Фемиде еще до эпохи ВАР, проста: трактовка подобного в пользу атаки. Если у нас эпоха ВАР наступила лишь отчасти, то в чем вопрос? Может, взяты на вооружение более ранние рекомендации, предусматривавшие трактовку подобных эпизодов в пользу обороны? Но не слишком ли наш футбол погружается в архаику? Какая-то выходит эдакая уж очень давешняя старина там, где современность настойчиво стучится в двери!



ФК Динамо. Владислав Ванат

Возьмем другой не засчитанный гол в том же поединке в Ужгороде. Венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес получил мяч, вышел один на один с кипером харьковчан и, хотя и прозвучал свисток арбитра, взял на себя труд и все же отправил мяч в сетку. За это Фемида в лице Игоря Пасхала отметила динамовского легионера желтой карточкой. Ну, сказать наверняка, было ли вне игры у Рамиреса или нет, нельзя, ведь телевизионщики эпизод проспали, и телезрители фактически не увидели момент передачи на венесуэльца. И вот интересно: если бы на матче работал ВАР, то как тогда с его помощью определили правильность или не правильность положения Рамиреса в момент передачи, если этот эпизод не попал в телетрансляцию? Допускаю, что при рабочем ВАРе все было бы иначе, и надлежащие камеры нашлись, и линии нарисовали бы как следует. Желтая для форварда за удар после свистка? Извините, а не представляется ли это анахронизмом? Ведь инстинкт нападающего, приобретенный уже за время существования ВАР (а нынешний форвард киевлян поиграл перед этим в испанской сегунде и в высшем словацком дивизионе, где ВАР добросовестно работает), подсказывает ему идти до конца и стараться забить во что бы то ни стало. Потом, мол, судьи на ВАР выяснят, что к чему. Допускаю, кстати, что вышедший на замену игрок мог бы и не знать, что на матче не работает ВАР. Следовательно, и желтая в этом случае, по-моему, очень суровое наказание. Игра по разным правилам (то ВАР есть, то он где-то в других палестинах) должна бы изменить инстинкты нападающего или как? Не исключаю, что такое предупреждение заставит задуматься игрока атаки, например, в игре еврокубка в аналогичной ситуации, что потенциально может стоить легитимного гола.

И еще интересный момент уже сугубо в матчах с использованием ВАР. Игрок атакующего звена получает мяч после долгой передачи на половине поля соперника или в противоречивом эпизоде ​​(сразу не понятно, есть офсайд или нет), или в таком, где офсайд более или менее очевиден. Флажок, согласно современным рекомендациям, не развевается – лайнсмен ждет окончания эпизода. А форвард тем временем все быстрее движется на ворота соперника, его догоняет защитник, а то и два, эпизод продолжается, форвард, наконец, обыгрывает и защитников, и голкипера и забивает. Здесь лайнсмен поднимает вверх свой флажок, гол не засчитывается. На повторе видно, что да, действительно, имел место очевидный офсайд еще в начале атаки. Однако на эпизод напрасно ушло немало игрового времени, которое потом почему-то не компенсируется. И в таком случае нападающие команды, которая, например, выигрывает с минимальным преимуществом в счете, поддаются искушению как можно больше и вполне легитимно, ведь рефери не возражает, затянуть игровой эпизод. А время идет, что игрокам лидирующей в счете команды, собственно, и нужно. Рефери следует учитывать эти расточительные игрища, когда он размышляет над количеством компенсированных минут.

С интересом посмотрел матч серии В между «Пармой» и «Кальяри». Это клубы с историей (особенно пармезанцы), однако играют сейчас в серии В. Расположились не слишком далеко от высоких мест, но все же не на самом верху турнирной таблицы. ВАР на матчах серии В работает и свое дело делает. Ну, то Италия – страна, где футбол чуть ли не религия. Хорошо. Слышал ли рядовой украинский болельщик, скажем, о венгерских клубах «Кечкемет» и «Пакш»? Нет? Слышали, но не больше? Хорошо знаете эти известные клубы? Вот последний ответ, наверное, отдает лукавством и уж точно не частит. А в недавнем матче между этими отнюдь не самыми популярными провинциальными командами (достижений за всю историю у них суммарно на двоих – один Кубок Венгрии и еще один Кубок лиги, турнир с таким названием, кстати, уже и не существует) ВАР был использован. И он сыграл весомую роль в итоговом результате матча (3:2 в пользу «Пакша», одержавшего сверхволевую победу на выезде, проигрывая 0:2). Для провинциальных венгерских клубов, которые, мягко говоря, отнюдь не являются завсегдатаями еврокубков, да даже и высшего венгерского дивизиона, ВАР – привычное явление, а вот для самых популярных клубов двух крупнейших мегаполисов Украины (с весьма многокрасочной историей еврокубковых соревнований, особенно у киевлян) видеоассистент рефери – это почему-то лишнее. Помню, как несколько стушевались сникли венгерские медийщики (не из провинции, а из Будапешта, к слову), поднявшись лифтом на верхотуру тогда еще Республиканского стадиона в Киеве перед матчем «Динамо» – МТК в Кубке УЕФА в 1989 г., и все вздыхали: мол, куда нам инфраструктурно и в футбольном развитии до вас! А теперь получается, что в области внедрения футбольных технологий мы проигрываем даже венгерскому захолустью. Разве так должно быть?

Как бы то ни было, а хотя бы с нового сезона ВАР, по моему мнению, должен быть на всех без исключения матчах, по крайней мере, украинской премьер-лиги. Играть следует в одну игру по единым правилам, а не так, как в советской юмористической миниатюре: «Здесь играем, здесь – нет, а здесь – рыбу заворачивали». Деньги? А их не будет хватать никогда (даже если непутевый, но коварный супостат после своего поражения будет выплачивать нам огромные репарации), однако чемпион, призеры, участники еврокубков, команды, покидающие высший дивизион, должны определяться по единой системе. В противном случае можно и, как говорится, заблудиться в собственном дворе.

…И насчет денег, к слову. Программ помощи Украине в той или иной сфере сейчас существует немало. Приведу пример, что этой зимой члены нескольких европейских журналистских союзов настойчиво спрашивали у меня и у коллег: в какой помощи нуждаемся? И после некоторой нашей растерянности (мы, право, не знали, о чем просить) сами предложили те или иные формы поддержки. Не может ли наш футбол ввиду крайне сложной ситуации, в которой оказалась наша страна из-за агрессивного соседа, рассчитывать на помощь мировых или европейских футбольных институций в области полноценного внедрения ВАР на наших полях? Если постучать в те двери, может, нам их и откроют или?..

Алексей РЫЖКОВ