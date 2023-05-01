Украина. Премьер лига01 мая 2023, 14:11 | Обновлено 01 мая 2023, 14:32
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ФОТО. Большое возвращение: хавбек Динамо Шапаренко приступил к работе
Ключевой хавбек вскоре сможет вернуться в игру
01 мая 2023, 14:11 | Обновлено 01 мая 2023, 14:32
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Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что полузащитник Николай Шапаренко полностью восстановился после сложной операции на колене и приступил к полноценным тренировкам.
В воскресенье игрок провел первую тренировку в общей группе. Клуб не указывает, когда Шапаренко сможет помочь киевлянам в матчах, но, вероятно, это случится до конца нынешнего сезона.
Ведущий хавбек «Динамо» и сборной Украины получил травму в сентябре в матче Лиги Европы.
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