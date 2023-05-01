ФОТО. Большое возвращение: хавбек Динамо Шапаренко приступил к работе

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что полузащитник Николай Шапаренко полностью восстановился после сложной операции на колене и приступил к полноценным тренировкам.

В воскресенье игрок провел первую тренировку в общей группе. Клуб не указывает, когда Шапаренко сможет помочь киевлянам в матчах, но, вероятно, это случится до конца нынешнего сезона.

Ведущий хавбек «Динамо» и сборной Украины получил травму в сентябре в матче Лиги Европы.