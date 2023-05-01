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  4. ФОТО. Большое возвращение: хавбек Динамо Шапаренко приступил к работе
Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 14:11 | Обновлено 01 мая 2023, 14:32
1241
10

ФОТО. Большое возвращение: хавбек Динамо Шапаренко приступил к работе

Ключевой хавбек вскоре сможет вернуться в игру

01 мая 2023, 14:11 | Обновлено 01 мая 2023, 14:32
1241
10
ФОТО. Большое возвращение: хавбек Динамо Шапаренко приступил к работе
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что полузащитник Николай Шапаренко полностью восстановился после сложной операции на колене и приступил к полноценным тренировкам.

В воскресенье игрок провел первую тренировку в общей группе. Клуб не указывает, когда Шапаренко сможет помочь киевлянам в матчах, но, вероятно, это случится до конца нынешнего сезона.

Ведущий хавбек «Динамо» и сборной Украины получил травму в сентябре в матче Лиги Европы.

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Динамо Киев Николай Шапаренко чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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Умник
Хорошая новость, увидим, может за месяц что то исправим.
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+2
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kadaad .
Без него средней линии у Динамо просто не существует. Вот только боюсь, немного востановится и его продадут.
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BestOf
С возвращением Коля 
Всё теперь четвертое место точно удержим. 
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DK1961
Ура!!!
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0
Сергей Кравчук
у КИЕВА будет  2-е
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