Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Главные новости за 11 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 апреля.
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Томас Тухель не угадал с рецептом борьбы против команды Хосепа Гвардиолы
Неожиданно и уверенно. Интер в гостях победил Бенфику
Миланский клуб сделал серьезную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Украинки все вопросы решили в первом тайме ответного матча
Источник: УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины
Сотрудничество на 10 лет – это что-то новенькое
Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
Единственный гол забила Ольга Овдийчук на 45-й минуте встречи
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Провал в 4-й четверти чуть не привел к вылету из Еврокубка, но обошлось
Женская молодежка WU-19 сыграла вничью с Исландией и выбыла в Лигу B
Подопечные Валерия Паламарчука неудачно провели отбор к Евро-2023 WU-19
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
У Дениса Бойко, Александра Караваева и Бенито контракты заканчиваются 30 июня
ОФИЦИАЛЬНО. Степановский возглавил сборную Украины по баскетболу
Мужская национальная команда получила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Мурзин – новый наставник женской сборной Украины по баскетболу
Украинец заменил во главе коллектива черногорца Срджана Радуловича
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