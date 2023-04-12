Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 апреля.

Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии

Томас Тухель не угадал с рецептом борьбы против команды Хосепа Гвардиолы

Неожиданно и уверенно. Интер в гостях победил Бенфику

Миланский клуб сделал серьезную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов

Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023

Украинки все вопросы решили в первом тайме ответного матча

Источник: УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины

Сотрудничество на 10 лет – это что-то новенькое

Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне

Единственный гол забила Ольга Овдийчук на 45-й минуте встречи

Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург

Провал в 4-й четверти чуть не привел к вылету из Еврокубка, но обошлось

Женская молодежка WU-19 сыграла вничью с Исландией и выбыла в Лигу B

Подопечные Валерия Паламарчука неудачно провели отбор к Евро-2023 WU-19

Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами

У Дениса Бойко, Александра Караваева и Бенито контракты заканчиваются 30 июня

ОФИЦИАЛЬНО. Степановский возглавил сборную Украины по баскетболу

Мужская национальная команда получила нового главного тренера

ОФИЦИАЛЬНО. Мурзин – новый наставник женской сборной Украины по баскетболу

Украинец заменил во главе коллектива черногорца Срджана Радуловича

Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола

Грандиозным планам руководителя КНР не суждено было стать реальностью