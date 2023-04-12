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Другие новости
12 апреля 2023, 06:55 | Обновлено 12 апреля 2023, 07:19
392
0

Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва

Главные новости за 11 апреля на Sport.ua

12 апреля 2023, 06:55 | Обновлено 12 апреля 2023, 07:19
392
0
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
ФГУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 апреля.

Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Томас Тухель не угадал с рецептом борьбы против команды Хосепа Гвардиолы

Неожиданно и уверенно. Интер в гостях победил Бенфику
Миланский клуб сделал серьезную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов

Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Украинки все вопросы решили в первом тайме ответного матча

Источник: УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины
Сотрудничество на 10 лет – это что-то новенькое

Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
Единственный гол забила Ольга Овдийчук на 45-й минуте встречи

Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Провал в 4-й четверти чуть не привел к вылету из Еврокубка, но обошлось

Женская молодежка WU-19 сыграла вничью с Исландией и выбыла в Лигу B
Подопечные Валерия Паламарчука неудачно провели отбор к Евро-2023 WU-19

Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
У Дениса Бойко, Александра Караваева и Бенито контракты заканчиваются 30 июня

ОФИЦИАЛЬНО. Степановский возглавил сборную Украины по баскетболу
Мужская национальная команда получила нового главного тренера

ОФИЦИАЛЬНО. Мурзин – новый наставник женской сборной Украины по баскетболу
Украинец заменил во главе коллектива черногорца Срджана Радуловича

Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
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Чемпионство Прометея, успех украинок в гандболе, провал Лэмпарда с Мудриком
главные новости
Источник Sport.ua
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