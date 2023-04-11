Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Ошибка Зинченко стоила «Арсеналу» потери очков

В центральном матче тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» – 2:2.

«Канониры» забили дважды за первые полчаса матча. Но не смогли удержать свое преимущество. «Арсенал» вторую половину игры провел очень слабо. «Ливерпуль» имел достаточно моментов, чтобы одержать победу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко провел на поле 88 минут. В первом тайме достаточно активно поддерживал атаки своей команды, успешно разбивал прессинг соперника. После перерыва выглядел уже уставшим и не всегда справлялся с защитными обязанностями у своих ворот. За три минуты до завершения основного времени Трент Александер-Арнольд легко обыграл украинца и отдал голевой пас на Роберто Фирмино. Гол бразильца сравнял счет в матче.

Ничья позволила «Арсеналу» сохранить первую строчку, но расстояние от «МС» сократилось до 6 очков. Кроме того, «горожане» имеют на один матч меньше.

Лэмпард оставил Мудрика в запасе

Смена тренера не принесла успеха «Челси». «Синие» в гостях проиграли «Вулверхэмптону» – 0:1.

Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Украинский вингер вышел на поле на 69-й минуте. Пытался усилить игру, но особо конструктивных действий от украинца не было. «Челси» так и не смог создать давление на «Вулверхэмптон» в конце матча.

Поражение оставило «Челси» в середине турнирной таблицы.

Миколенко отыграл второй тайм

«Эвертон» в гостях уступил «Манчестер Юнайтед» - 0:2. «Ириски» ничего не смогли противопоставить более именитому сопернику.

Виталий Миколенко в перерыве сменил Бена Годфри, который явно не справлялся с оборонительными функциями на левом фланге. Бывший защитник «Динамо» наладил оборону на своем фланге и активно подключался к комбинационным действиям.

Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения «Эвертон» балансирует на грани вылета. Только лучшие личные показатели отделяют команду украинца от 18-й позиции.

Соболь вернулся в основной состав

«Страсбург» минимально уступил в гостях «Лансу» – 1:2.

Хозяева забили по одному мячу в каждом из таймов. В конце матча «Страсбург» пытался вернуться в игру, отквитал один гол, но спастись так и не смог.

Соболь впервые за 5 матчей вышел в основном составе и отыграл всю игру. В защите не всегда был надежен, а в атаке ничем не запомнился.

После поражения «Страсбург» оказался в зоне вылета. До спасительного 16-го места отрыв 2 очка.

Малиновский сыграл 10 минут

«Марсель» не выигрывает второй матч подряд. «Олимпик» потерял очки в гостях в игре против середняка «Лорьяна» – 0:0.

Очень бледная игра в исполнении обеих команд не принесла забитых мячей.

Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. Украинец вышел на поле на 80-й минуте. Руслан не смог усилить игру своей команды и только получил желтую карточку за удар соперника по ногам.

«Марсель» остался на третьей позиции и отстает от второго «Ланса» на 2 очка. Четвертый «Монако» находится на расстоянии одной победы от команды Малиновского.

Цыганков мог забить на «Камп Ноу»

«Жирона» в гостях смогла взять очко в матче против лидера Ла Лиги «Барселоны» - 0:0.

Матч на «Камп Ноу» прошел при территориальном преимуществе хозяев. Но команде Хави не хватало свежести и реализации своих моментов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. В начале матча украинский вингер имел хороший момент, но не попал в ворота с близкого расстояния с лета. Во втором тайме мог стать автором забитого мяча, но форвард «Жироны» Валентин Кастельянос не отдал пас украинцу на пустые ворота после провала обороны «Барселоны» и решил пробивать сам. Удар аргентинца получился неточным. В целом, Цыганков провел очень хороший тактически матч. Двигался без мяча, проделал много беговой работы, плотно закрывал свою зону при атаках соперника. Физически подсел и был заменен.

«Жирона» осталась на 11-й позиции и увеличила отрыв от зоны вылета до 8 очков.