Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Блогер Sport.ua Cергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.
Ошибка Зинченко стоила «Арсеналу» потери очков
В центральном матче тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» – 2:2.
«Канониры» забили дважды за первые полчаса матча. Но не смогли удержать свое преимущество. «Арсенал» вторую половину игры провел очень слабо. «Ливерпуль» имел достаточно моментов, чтобы одержать победу.
Александр Зинченко провел на поле 88 минут. В первом тайме достаточно активно поддерживал атаки своей команды, успешно разбивал прессинг соперника. После перерыва выглядел уже уставшим и не всегда справлялся с защитными обязанностями у своих ворот. За три минуты до завершения основного времени Трент Александер-Арнольд легко обыграл украинца и отдал голевой пас на Роберто Фирмино. Гол бразильца сравнял счет в матче.
Ничья позволила «Арсеналу» сохранить первую строчку, но расстояние от «МС» сократилось до 6 очков. Кроме того, «горожане» имеют на один матч меньше.
Лэмпард оставил Мудрика в запасе
Смена тренера не принесла успеха «Челси». «Синие» в гостях проиграли «Вулверхэмптону» – 0:1.
Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Украинский вингер вышел на поле на 69-й минуте. Пытался усилить игру, но особо конструктивных действий от украинца не было. «Челси» так и не смог создать давление на «Вулверхэмптон» в конце матча.
Поражение оставило «Челси» в середине турнирной таблицы.
Миколенко отыграл второй тайм
«Эвертон» в гостях уступил «Манчестер Юнайтед» - 0:2. «Ириски» ничего не смогли противопоставить более именитому сопернику.
Виталий Миколенко в перерыве сменил Бена Годфри, который явно не справлялся с оборонительными функциями на левом фланге. Бывший защитник «Динамо» наладил оборону на своем фланге и активно подключался к комбинационным действиям.
После поражения «Эвертон» балансирует на грани вылета. Только лучшие личные показатели отделяют команду украинца от 18-й позиции.
Соболь вернулся в основной состав
«Страсбург» минимально уступил в гостях «Лансу» – 1:2.
Хозяева забили по одному мячу в каждом из таймов. В конце матча «Страсбург» пытался вернуться в игру, отквитал один гол, но спастись так и не смог.
Соболь впервые за 5 матчей вышел в основном составе и отыграл всю игру. В защите не всегда был надежен, а в атаке ничем не запомнился.
После поражения «Страсбург» оказался в зоне вылета. До спасительного 16-го места отрыв 2 очка.
Малиновский сыграл 10 минут
«Марсель» не выигрывает второй матч подряд. «Олимпик» потерял очки в гостях в игре против середняка «Лорьяна» – 0:0.
Очень бледная игра в исполнении обеих команд не принесла забитых мячей.
Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. Украинец вышел на поле на 80-й минуте. Руслан не смог усилить игру своей команды и только получил желтую карточку за удар соперника по ногам.
«Марсель» остался на третьей позиции и отстает от второго «Ланса» на 2 очка. Четвертый «Монако» находится на расстоянии одной победы от команды Малиновского.
Цыганков мог забить на «Камп Ноу»
«Жирона» в гостях смогла взять очко в матче против лидера Ла Лиги «Барселоны» - 0:0.
Матч на «Камп Ноу» прошел при территориальном преимуществе хозяев. Но команде Хави не хватало свежести и реализации своих моментов.
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. В начале матча украинский вингер имел хороший момент, но не попал в ворота с близкого расстояния с лета. Во втором тайме мог стать автором забитого мяча, но форвард «Жироны» Валентин Кастельянос не отдал пас украинцу на пустые ворота после провала обороны «Барселоны» и решил пробивать сам. Удар аргентинца получился неточным. В целом, Цыганков провел очень хороший тактически матч. Двигался без мяча, проделал много беговой работы, плотно закрывал свою зону при атаках соперника. Физически подсел и был заменен.
«Жирона» осталась на 11-й позиции и увеличила отрыв от зоны вылета до 8 очков.
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