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Молодежные турниры
11 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 11 апреля 2023, 20:06
491
0

Женская молодежка WU-19 сыграла вничью с Исландией и выбыла в Лигу B

Подопечные Валерия Паламарчука неудачно провели отбор к Евро-2023 WU-19

11 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 11 апреля 2023, 20:06
491
0
Женская молодежка WU-19 сыграла вничью с Исландией и выбыла в Лигу B
УАФ

11 апреля молодежная женская сборная Украины WU-19 поединком против Исландии завершила свое выступление во втором раунде отбора Евро-2023 WU-19.

В предыдущих матчах группы А5, поединки которой принимала Дания, подопечные Валерия Паламарчука уступили Швеции (0:5) и команде хозяек (1:5). Украинская сборная, к сожалению, досрочно потеряла прописку в Лиге А, а в последнем матче квартета встречалась с Исландией, которая, наоборот, в ранге победителя группы гарантировала себе выход на чемпионат Европы.

Поединок проходил в Брондбю. Исландки повели в счете на 31-й минуте, однако перед самым перерывом украинки отыгрались благодаря точному удару Молодюк. Во втором тайме Молодюк отметилась второй раз, однако соперницы очень быстро восстановили равновесие. В итоге матч завершился ничьей - 2:2, поэтому украинские девушки набрали один зачетный пункт.

Следующий сезон молодежная женская сборная Украины WU-19 начнет в Лиге В. Жеребьевка первого раунда отбора Евро-2024 WU-19 состоится 16 июня.

Евро-2023 WU-19

Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 05.04.2023

  • Украина – Швеция – 0:5
  • Дания – Исландия – 0:1

2-й тур, 08.04.2023

  • Дания – Украина – 5:1
  • Швеция – Исландия – 1:2

3-й тур, 11.04.2023

  • Швеция – Дания – 0:2

Исландия WU-19 – Украина WU-19 – 2:2 (1:1)

Голы: Хединсдоттир, 31, Йорундсдоттир, 60 – Молодюк, 45, 57.

Исландия WU-19: Магнусдоттир, Хьяртардоттир, Петурсдоттир, Хйорварсдоттир, Свейнсдоттир (Асторсдоттир, 86), Хединсдоттир, Сигтрюггсдоттир (Кристьянсдоттир, 46), Гудмундсдоттир (Сигурйонсдоттир, 46), Хейдарсдоттир, Торвардардоттир (Агустсдоттир, 46), Йорундсдоттир (Оскарсдоттир, 66).

Украина WU-19: Дудник, Гресса, Борисюк, Бондаренко, Невар, Янева (Сербук, 75), Талеб, Семкив, Радионова (Дуб, 85), Глущенко, Молодюк.

Предупреждение: Хединсдоттир, 90+3 – Борисюк, 46, Гресса, 59.

Итоговая таблица

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женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 Валерий Паламарчук Исландия - Украина женская сборная Исландии по футболу U-19 Елизавета Молодюк
Источник Украинская ассоциация футбола
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