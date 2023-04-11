УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров получил предложение от Украинской ассоциации футбола (УАФ) возглавить национальную команду страны.

Как сообщает журналист Мохамед Хамад со ссылкой на слова комментатора Амера Абдуллы, УАФ предложила Реброву невероятный контракт – со сроком действия в 10 лет.

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أنباء || المعلق عامر عبدالله عبر قنوات أبوظبي الرياضية🎙️

– يُقال والعهده على الراوي ان سيرجي ريبيروف مدرب العين تلقى عرضاً من الإتحاد الاوكراني لتدريب منتخب اوكرانيا في الفترة القادمة بعقد يستمر لمدة 10 سنوات pic.twitter.com/M3qzGWjCml — محمد حمد (@TheCriticMoe) April 9, 2023

О реакции Реброва на такое предложение источник не сообщает, но ранее в СМИ писали, что наставник «Аль-Айна» отверг возможность по окончании сезона возглавить болгарский «Лудогорец».

До этого отечественные журналисты сообщали, что УАФ хочет подписать с Ребровым контракт по схеме 1,5+2, чтобы тренер мог провести с командой полноценные отборочные циклы сперва на Евро-2024, а затем и на ЧМ-2026.