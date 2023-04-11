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  4. УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Сборная УКРАИНЫ
11 апреля 2023, 20:21 | Обновлено 11 апреля 2023, 21:33
8632
12

УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник

Сотрудничество на 10 лет – это что-то новенькое…

11 апреля 2023, 20:21 | Обновлено 11 апреля 2023, 21:33
8632
12
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров получил предложение от Украинской ассоциации футбола (УАФ) возглавить национальную команду страны.

Как сообщает журналист Мохамед Хамад со ссылкой на слова комментатора Амера Абдуллы, УАФ предложила Реброву невероятный контракт – со сроком действия в 10 лет.

О реакции Реброва на такое предложение источник не сообщает, но ранее в СМИ писали, что наставник «Аль-Айна» отверг возможность по окончании сезона возглавить болгарский «Лудогорец».

До этого отечественные журналисты сообщали, что УАФ хочет подписать с Ребровым контракт по схеме 1,5+2, чтобы тренер мог провести с командой полноценные отборочные циклы сперва на Евро-2024, а затем и на ЧМ-2026.

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Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Аль-Айн новый тренер сборной Украины назначение тренера Евро-2024
Источник Twitter
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Комментарии 12
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Макс Максов
На два матчі, в червні?)
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+3
123455432
Якісь ви всі дивні. Це єдиний варіант для збірної, якщо ви хочете щоб були топ. Збірна України ніколи не стане гарною командою і завжди буде не стабільною, якщо тренери будуть по 2-3 роки тренувати
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+1
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GloryUkraine
Відмовиться тому, що хоче 12 років.
😂😂😂
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0
Октавий Фландрийский
Ребята  вы просто шуток не понимаете, журналисты над вами всеми прикалываются, а вы уши развесили... Таких предложений за всю историю спорта ни один тренер не получал. Хотя... Может павелка хочет диплом от  Гиннеса получить за такое рекордное предложение? Если это так, то пора слать санитаров к обители этого мошенника и вора бюджетных денег, как бы он не стал буйным и не натворил еще больших бед....
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0
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Remark
Если это правда, то УАФ постучало не в дно, а снизу дна.
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0
LisovijNickolai Фамилия
Почему у нас все через жопу, ну какие 10 лет? Жесть просто... 
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0
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NikoKam1969
Чергове циркове шоу від нашої ФФУ ?
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0
rus
Вы еб....... Е. 
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0
Calm
Пожиттєвий 
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-1
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