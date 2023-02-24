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Чемпионат Европы
24 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 24 февраля 2023, 20:50
3200
7

Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт

Ожидается, что украинский коуч возглавит сборную Украины по схеме 1,5+2

24 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 24 февраля 2023, 20:50
3200
7
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров летом возглавит сборную Украины и подпишет с УАФ контракт по системе 1,5+2.

Он завершит со сборной отборочный цикл Евро-2024 и проведет квалификацию на ЧМ-2026, информирует ТаТоТаке.

Информация, озвученная ранее о том, что контракт будет подписан аж на 7 лет, может подтвердиться, если результаты главной команды за первые 3,5 года окажутся удовлетворительными и построенная штабом Ребровая пирамида сборных докажет свою работоспособность.

26 марта на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» национальная сборная Украины матчем против сборной Англии стартует в отборочном турнире к Евро-2024.

Скорее всего, временно, на один матч в Англии, сине-желтую команду возглавит Руслан Ротань, наставник молодежной сборной U-21, который совмещает эту работу с аналогичной должностью в Александрии. Сергей Ребров присоединится к сборной после окончания сезона в ОАЭ, где он возглавляет команду «Аль-Айн».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу новый тренер сборной Украины Евро-2024 Украинская ассоциация футбола ТаТоТаке Аль-Айн
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 7
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romanchik.8409
В названии по Фрейду...УАФ и схема 😂😂😂
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+1
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Віталій Ткачук
В нас в групі Англія та Італія. Яке місце ми можемо посісти? Байдуже хто тренер, всеодно будемо третіми.
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0
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WildeKater
А Ребров и Аль-Айн об этом знают?))
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-2
norma_zap
1,5+2+2*2
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-3
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