Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт

Украинский специалист Сергей Ребров летом возглавит сборную Украины и подпишет с УАФ контракт по системе 1,5+2.

Он завершит со сборной отборочный цикл Евро-2024 и проведет квалификацию на ЧМ-2026, информирует ТаТоТаке.

Информация, озвученная ранее о том, что контракт будет подписан аж на 7 лет, может подтвердиться, если результаты главной команды за первые 3,5 года окажутся удовлетворительными и построенная штабом Ребровая пирамида сборных докажет свою работоспособность.

26 марта на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» национальная сборная Украины матчем против сборной Англии стартует в отборочном турнире к Евро-2024.

Скорее всего, временно, на один матч в Англии, сине-желтую команду возглавит Руслан Ротань, наставник молодежной сборной U-21, который совмещает эту работу с аналогичной должностью в Александрии. Сергей Ребров присоединится к сборной после окончания сезона в ОАЭ, где он возглавляет команду «Аль-Айн».