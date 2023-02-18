Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов

26 марта на знаменитом стадионе «Уэмбли» национальная сборная Украины матчем против сборной Англии стартует в отборочном турнире к Евро-2024.

До знаменательного события – чуть больше месяца. По меркам жизни сборной команды – если и не мизер времени, то нечто подобное. Потому что уже совсем скоро нужно оглашать список наших легионеров, вызванных на игру, затем – список футболистов, выступающих в УПЛ, затем проводить сбор (либо в Украине, либо же за рубежом).

А если еще учитывать специфику логистики, то всеми оргвопросами касательно поездки на Туманный Альбион нужно было заниматься даже не сейчас, а вчера, ибо получение британской визы – весьма хлопотное и длительное мероприятие.

Однако, несмотря на все объективные нюансы и дедлайны, ситуация вокруг старта главной команды страны в отборе на Евро выглядит абсурдно. У нашей национальной команды до сих пор нет тренерского штаба. У нашей национальной команды до сих пор нет официально оглашенного списка игроков, вызванных на матч против англичан. У нашей национальной команды до сих пор нет программы подготовки к старту Евро-2024 (до сих пор так и не понятно, сыграют ли «сине-желтые» 23 марта контрольный поединок против английского «Брентфорда», или не сыграют; а может, сыграют против кого-то еще; а может, вообще не будут играть контрольный матч). В общем, можем с сожалением констатировать, что на данном этапе у нас попросту нет национальной сборной.



Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины по футболу

И это в разы печальнее, нежели вялотекущая, но резонансная волокита вокруг кресла главы УАФ. Да, я не сомневаюсь, что все эти «телодвижения» вокруг Андрея Павелко для нейтрального зрителя – нечто вроде «Санта Барбары». Запасайся попкорном и смотри дальше. Или читай.

То представители некоторых региональных федераций настоятельно просят Андрея Васильевича покинуть Дом Футбола, то в свою очередь два отечественных обладателя «Золотого мяча» «держат мазу» за своего патрона. То решением карательных органов Павелко отправляют за решетку, однако оперативно вносится залог, и кум Андрея Шевченко снова при исполнении. А то и сам Андрей Шевченко якобы намерен въехать на Черепанову гору на белом коне, но Андрей Васильевич пугает санкциями УЕФА/ФИФА.

А тут горячо любимый всеми властями, будь ты хоть «диктатор», хоть «демократ», да хоть «кондитер», - Печерский суд столицы – отстраняет руководителя нашей футбольной федерации от занимаемой должности. Но тот не дремлет, и не менее оперативно подает апелляцию. И покуда она будет рассматриваться, никто не сможет ему помешать заезжать почти прямо в служебный кабинет на своем служебном лимузине…

Продолжение этого «сериала» непременно будет. Насколько интересное в подробностях, настолько и гадкое по своей сути. Так что покупайте глубокие емкости с жаренной кукурузой: все самое главное только начинается.

И лично я не сомневаюсь, что этот самый нейтральный зритель будет до конца смотреть нашу футбольную «Санта Барбару». Ибо, как было сказано выше, сей процесс действительно увлекательный. К тому же, всегда интересно лицезреть на нечто вроде возни пауков в банке, причитая «когда же вы все наконец-то пережрете друг друга и нам всем станет легче».

Но о нашей «Санта Барбаре» - как-то в другой раз. Хоть и правда интересно. Но правда еще и в том, что этот сериал действительно выходит на финишную прямую. Совсем скоро на экране появятся титры с фамилиями главных героев. И главного режиссера. Вот тогда и поговорим более детально на заданную тему.

Но сейчас мне больше болит за нашу первую команду, потому что мы как-то уж очень внимательно отвлеклись на нашу футбольную «Игру престолов», что о самой игре, о ее непосредственных участниках непозволительно забыли.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Что же известно на данный момент о национальной сборной Украины – кроме того, что сейчас организации, заведующей всем нашим футбольным хозяйством, явно не до нее. А известно правда маловато.

Контракт уже бывшего главного тренера сборной Украины Александра Петракова с УАФ истек 31 декабря прошлого года. Хотя по факту – еще осенью, когда Александр Васильевич не сумел со своими подопечными пробиться в элитный состав Лиги наций. Собственно, Павелко и не скрывал, что соглашение с Петраковым не будет продолжено. Этот тренер изначально был запасным вариантом для АВП, таковым и остался.

Павелко очень хотел пригласить в сборную Реброва. Еще после ухода Шевченко. Но ни тогда, не сейчас не получается: Сергей Станиславович вроде бы и не против, но имеет контракт с «Аль-Айном» до июня нынешнего года. И, похоже, предпосылок к досрочному прекращения сотрудничества нет.

Были слухи, что глава УАФ контактировал с главным тренером «Ворсклы» Виктором Скрипником, якобы предлагая тому возглавить сборную. Так ли это – сказать сложно. Но, во всяком случае, Виктор Анатольевич пока что на своем месте, и уходить из Полтавы не собирается.

Еще один возможный вариант – временное приглашение в сборную Ротаня. Дескать, чтобы Руслан, действующий тренер молодежной сборной Украины и «Александрии», поруководил и главной командой страны. Всего на одном матче – в Лондоне. А там, глядишь, и Ребров подоспеет – второй для нас тур играем аж 16 июня.



УАФ. Руслан Ротань

Кроме этой троицы, иных фамилий в контексте рулевого сборной Украины не звучало.

Но если относительно персоны будущего главного тренера сборной есть хотя бы предположения и слухи, то кто именно сыграет против англичан на «Уэмбли», доподлинно неизвестно.

Недавно появилась информация, что список футболистов на игру против Англии визировал еще Петраков. В его бытность главным тренером. Было это еще осенью. Список до сих пор не огласили. Однако уже понятно, что тот список возьмут за основу, ибо внести в него коррективы будет крайне сложно: британскую визу, если таковая отсутствует, при всем желании не сделаешь за считанные дни.

Следовательно, УАФ в ее нынешнем неприглядном положении пойдет путем наименьшего сопротивления. Во всяком случае, мне так кажется. То бишь, Ротань во главе первой сборной проведет всего лишь одну игру, а на матч второго тура – против Северной Македонии – уже подоспеет Ребров.

Провернуть что-то более убедительное и содержательное руководству УАФ сейчас просто не удастся.

Да и не очень-то и хотелось: сейчас важнее удержаться на плаву.