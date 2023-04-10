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10 апреля 2023, 10:40 |
6261
4

Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву

Украинский специалист был интересен болгарскому «Лудогорцу»

10 апреля 2023, 10:40 |
6261
4
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Стал известен клуб, который имеет опыт регулярного участия в Лиге чемпионов и проявлял заинтересованность к сотрудничеству с украинским специалистом Сергеем Ребровым.

Видеть у себя нынешнего наставника саудовского «Аль-Айна» хотело руководство «Лудогорца».

Однако контакты между сторонами даже не дошли до обсуждения финансовых условий и были свернуты по причине того, что Ребров не проявил к сотрудничеству никакой заинтересованности.

Напомним, ранее Реброва сватали на пост главного тренера сборной Украины, который на временной основе ныне занимает коуч «Александрии» и молодежной сборной страны Руслан Ротань.

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Сергей Ребров Аль-Айн Лудогорец
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Tasha19
Нічого цікавого, пропозиції не з топ чемпіонатів.
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anacreon
Руброву треба проситися в Чемпіоншип. В команду, в якої абміції піднятися в АПЛ.  Там себе і можна зарекомендувати, аби потім забрали в клуби топ чемпіонатів. А якщо не вийде, то треба уходити від саудитів, але не підписувати контракт з різними Лудогорцями. А чекати, бо в середині року завжди когось звільняють і починають хаотично шукати тренера, який вільний. Так і можуть підібрати.В Збірну йому не треба йти. Бо він йтак її не врятує. Тільки попортить репутацію, бо за звичкою його почнуть ненавидіти вболівальники і орати, що поганий тренер і треба нового.
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