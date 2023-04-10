Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву

Стал известен клуб, который имеет опыт регулярного участия в Лиге чемпионов и проявлял заинтересованность к сотрудничеству с украинским специалистом Сергеем Ребровым.

Видеть у себя нынешнего наставника саудовского «Аль-Айна» хотело руководство «Лудогорца».

Однако контакты между сторонами даже не дошли до обсуждения финансовых условий и были свернуты по причине того, что Ребров не проявил к сотрудничеству никакой заинтересованности.

Напомним, ранее Реброва сватали на пост главного тренера сборной Украины, который на временной основе ныне занимает коуч «Александрии» и молодежной сборной страны Руслан Ротань.