Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Украинский специалист был интересен болгарскому «Лудогорцу»
Стал известен клуб, который имеет опыт регулярного участия в Лиге чемпионов и проявлял заинтересованность к сотрудничеству с украинским специалистом Сергеем Ребровым.
Видеть у себя нынешнего наставника саудовского «Аль-Айна» хотело руководство «Лудогорца».
Однако контакты между сторонами даже не дошли до обсуждения финансовых условий и были свернуты по причине того, что Ребров не проявил к сотрудничеству никакой заинтересованности.
Напомним, ранее Реброва сватали на пост главного тренера сборной Украины, который на временной основе ныне занимает коуч «Александрии» и молодежной сборной страны Руслан Ротань.
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