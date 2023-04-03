У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов

Украинский тренер Сергей Ребров имеет на руках предложения как минимум от двух клубов, которые регулярно выступают на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

Контракт Реброва с «Аль-Айном» действует до 30 июня текущего года. Тренер не спешит принимать решение по поводу своего будущего и хочет отработать нынешнее соглашение до конца.

В переговорном процессе Реброва с УАФ, по информации Вацко, ничего не изменилось – никаких документов стороны не подписывали.