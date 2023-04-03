Лига чемпионов03 апреля 2023, 17:26 |
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У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
Контракт с «Аль-Айном» действует до конца июня
03 апреля 2023, 17:26 |
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Украинский тренер Сергей Ребров имеет на руках предложения как минимум от двух клубов, которые регулярно выступают на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.
Контракт Реброва с «Аль-Айном» действует до 30 июня текущего года. Тренер не спешит принимать решение по поводу своего будущего и хочет отработать нынешнее соглашение до конца.
В переговорном процессе Реброва с УАФ, по информации Вацко, ничего не изменилось – никаких документов стороны не подписывали.
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