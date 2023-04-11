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Сборная УКРАИНЫ
11 апреля 2023, 21:12 | Обновлено 11 апреля 2023, 21:28
534
2

Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне

Единственный гол забила Ольга Овдийчук на 45-й минуте встречи

11 апреля 2023, 21:12 | Обновлено 11 апреля 2023, 21:28
534
2
Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
УАФ

Национальная женская сборная Украины в выездном товарищеском матче одолела команду Эстонии (1:0).

Матч проходил в Таллинне на местном стадионе «Спортленд-Арена». Это был первый поединок сине-желтых за более чем полгода, и он ознаменовал старт подготовки к официальным играм Лиги наций. Противостояние между сборными Эстонии и Украины стало третьим в истории этих команд. В 2012 году они встречались в рамках отбора чемпионата Европы, оба раза победили украинки (5:0 и 4:1).

В первом тайме украинки контролировали мяч и действовали значительно острее соперниц. На 15-й минуте после подачи Козловой могла открывать счет Овдийчук, однако ошиблась. Сине-желтые часто пытались забросить мяч за спину соперницам, активно искали варианты со стандартов.

К концу тайма украинки создали несколько хороших моментов. В частности, Овдийчук из-за пределов штрафной попала в створ. Калинина не попала в ворота после подачи с левого фланга. На 45-й минуте украинская команда забила. Овдийчук воспользовалась забросом из глубины от Калининой и обыграла кипера, 1:0.

После перерыва рисунок игры почти не изменился. Украинки продолжали создавать моменты: опасный удар Гирин после прострела Романенко заблокировали соперницы, Козлова с паса Корсун пробила выше. Неплохо сместилась в центр и своим ударом заставила реагировать голкипера Овдийчук.

На 64-й минуте эстонки неожиданно провели удачную контратаку – Мерисалу прорвалась левым флангом, вошла в штрафную и пробила в перекладину. После этого хозяйки уже моментов не имели, тогда как сине-желтые свои возможности удвоить преимущество не использовали из-за отсутствия реализации. В итоге подопечные Луиса Кортеса взяли верх – 1:0.

Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Сейчас Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В. В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20–22 и 23–26 сентября, 25–27 и 28–31 октября, 29 ноября – 1 декабря и 2–5 декабря.

Футбол. Женщины. Товарищеский матч

11 апреля. Таллинн. Спортленд-Арена

Эстония – Украина – 0:1

Гол: Овдийчук, 45.

Эстония: Корк, Рамет, Волков (Даут, 46), Ниит, Таммик, Розен, Химанен (к) (Мехевец, 46), Саар (Трейберг, 67), Лиллемяе, Банникова, Мерисалу. Тренеры: Серье Рупс, Анастасия Морковкина.

Украина: Бондарчук, Корсун, Апанащенко (к) (Подольская, 76), Шматко, Романенко, Калинина (Кочнева, 84), Химич (Гирин, 46), Петрик (Китаева, 68), Овдийчук, Козлова (Панцулая, 76), Кунина (Котяш, 68). Тренер: Луис Кортес.

Предупреждения: Мехевец, 90+2 – Химич, 14.

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женская сборная Украины по футболу товарищеские матчи Луис Кортес Эстония - Украина женская сборная Эстонии по футболу Ольга Овдийчук
Источник Украинская ассоциация футбола
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rozalievka
Ну все.. теперь можно ехать на ЧМ))
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Slava Dyatlov
Прямо как и мужская сборная. 
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