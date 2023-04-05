Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 апреля.

1A. Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью

Мудрик вышел на поле в конце поединка

1B. Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили чайкам Де Дзерби

Состоялись 3 матча перенесенного 7-го тура АПЛ

2A. Лукаку спас ничью для Интера в матче против Юве в Кубке. Все решит 2-я игра

Второй полуфинальный матч между командами пройдет 26 апреля в Милане

2B. При Нагельсманне такого не было. Неудача Тухеля: Бавария вылетела из Кубка

Мюнхенцы в 1/4 финала Кубка Германии сенсационно проиграли «Фрайбургу»

3A. Дубль Роналду. Аль-Наср отгрузил 5 мячей и продолжает погоню за лидером

«Аль-Наср» занимает второе место, отставая от «Аль-Иттихада» на одно очко

3B. 400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате

Подписать аргентинца настойчиво хочет саудовский «Аль-Хиляль»

4. Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера

Маркиньос Сиприано окончательно покинул донецкий клуб

5. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником сборной Англии

Люк Шоу поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2027 года

6. Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»

Наставник «Миная» резко отреагировал на обвинения в договорном матче

7. Мотор потерпел разгромное поражение во Второй Бундеслиге

Встреча против команды «Людвигсхафен» завершилась со счетом 26:35

8A. Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка в двух сетах уступила Онс Жабер из Туниса

8B. Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии

Даяна неожиданно проиграла Каролине Алвеш на грунтовом турнире в Боготе

9A. «Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой

Скорее всего, соперником будет Дюбуа

9B. Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров

Тайсон выкручивал по максимуму, чтобы бой не случился

10A. Как Голливуд перебрался в Париж

Не видно проблесков надежды в игре «Пари Сен-Жермен»

10B. Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?

В нынешнем составе Йовичевич не видит ключевого игрока на левый фланг атаки