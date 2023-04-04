Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера

Клуб бразильской Серии В «Аваи» объявил о подписании 24-летнего левого фулбека «Шахтера» Маркиньоса Сиприано, который также способен сыграть на правом фланге атаки.

Речь идет о полноценном трансфере с контрактом до 30 ноября нынешнего года.

Контракт бразильца с «Шахтером» был рассчитан до 30 июня. Вероятно, донецкий клуб согласился отпустить Сиприано досрочно на правах свободного агента – именно такой статус перехода ныне значится на портале Transfermarkt.

Маркиньос Сиприано перешел в «Шахтер» летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. Сыграл за «горняков» 26 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

С 2021 года Сиприано выступал за другие команды на правах аренды. В частности, успел поиграть в Швейцарии за «Сьон» и в Бразилии за «Крузейро».