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Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 19:28 |
2878
1

Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера

Маркиньос Сиприано окончательно покинул донецкий клуб

04 апреля 2023, 19:28 |
2878
1
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
facebook.com/avaifc

Клуб бразильской Серии В «Аваи» объявил о подписании 24-летнего левого фулбека «Шахтера» Маркиньоса Сиприано, который также способен сыграть на правом фланге атаки.

Речь идет о полноценном трансфере с контрактом до 30 ноября нынешнего года.

Контракт бразильца с «Шахтером» был рассчитан до 30 июня. Вероятно, донецкий клуб согласился отпустить Сиприано досрочно на правах свободного агента – именно такой статус перехода ныне значится на портале Transfermarkt.

Маркиньос Сиприано перешел в «Шахтер» летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. Сыграл за «горняков» 26 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

С 2021 года Сиприано выступал за другие команды на правах аренды. В частности, успел поиграть в Швейцарии за «Сьон» и в Бразилии за «Крузейро».

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Аваи Шахтер Донецк Маркиньос Сиприано трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
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Lesovij7
Слабенький был по правде, неочем жалеть, там зарплата больше чем он того стоит
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