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Борнмут
04.04.2023 21:45 – FT 0 : 2
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Англия
04 апреля 2023, 23:49 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:53
2051
4

Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили чайкам Де Дзерби

Состоялись 3 матча перенесенного 7-го тура АПЛ

04 апреля 2023, 23:49 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:53
2051
4
Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили чайкам Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 4 апреля, состоялись 3 матча перенесенного 7-го тура чемпионата Англии по футболу.

Де Дзерби вместе с «Брайтоном» разобрался в гостях с «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «чаек». Отметим, что в этой игре за хозяев поля дебютировал украинский защитник Илья Забарный. На 85-й минуте он вышел на поле, заменив Маркоса Сенеси.

«Лестер» на последних минутах упустил ничью в меньшинстве. «Лисы» играли на своем поле против «Астон Виллы». На 87-й минуте Бертран Траоре отличился в воротах «Лестера» и сделал счет 2:1.

«Лидс» со счетом 2:1 одержал победу над «Ноттингем Форест». Все 3 гола были забиты в первом тайме.

Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур

Борнмут – Брайтон – 0:2
Голы: Фергюсон, 27, Энсисо, 90+1

Лестер – Астон Вилла – 1:2
Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 87
Удаление: Дьюсбери-Холл, 70

Лидс – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Харрисон, 20, Синистерра, 45+1 – Мангаля, 12

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Брайтон Борнмут Лестер Астон Вилла Лидс Ноттингем Форест Илья Забарный дебют Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Tasha19
Четверо українців в одному сезоні зіграли в АПЛ, ще б Ярмолюку дали пару хвилин в АПЛ зіграти. 
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+3
andre_lui
Ну якщо вже "вишні" то "чайкам", які їх склювали
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+2
Springfield
А нехило так Брайтон опять в топ-6, да ещё игры в запасе.
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+2
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