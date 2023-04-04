Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили чайкам Де Дзерби
Состоялись 3 матча перенесенного 7-го тура АПЛ
Во вторник, 4 апреля, состоялись 3 матча перенесенного 7-го тура чемпионата Англии по футболу.
Де Дзерби вместе с «Брайтоном» разобрался в гостях с «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «чаек». Отметим, что в этой игре за хозяев поля дебютировал украинский защитник Илья Забарный. На 85-й минуте он вышел на поле, заменив Маркоса Сенеси.
«Лестер» на последних минутах упустил ничью в меньшинстве. «Лисы» играли на своем поле против «Астон Виллы». На 87-й минуте Бертран Траоре отличился в воротах «Лестера» и сделал счет 2:1.
«Лидс» со счетом 2:1 одержал победу над «Ноттингем Форест». Все 3 гола были забиты в первом тайме.
Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур
Борнмут – Брайтон – 0:2
Голы: Фергюсон, 27, Энсисо, 90+1
Лестер – Астон Вилла – 1:2
Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 87
Удаление: Дьюсбери-Холл, 70
Лидс – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Харрисон, 20, Синистерра, 45+1 – Мангаля, 12
Final changes and a debut for Zabarnyi...— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 4, 2023
86' | 🍒 0-1 🔵 // #BOUBHA pic.twitter.com/0YfOMPBp9f
FT: WHAT A WIN ON THE ROAD! 🙌— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 4, 2023
[0-2] 📲 https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/YIbMAXnjV1
GET IN! UP THE VILLA! 😍 #LEIAVL pic.twitter.com/eOwU949ipm— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 4, 2023
𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲: Luis Sinisterra's strike seals a vital three points against Forest pic.twitter.com/1G4rzNw1mN— Leeds United (@LUFC) April 4, 2023
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