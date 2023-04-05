4 апреля состоялся матч перенесенного 7-го тура чемпионата Англии.

«Лидс» со счетом 2:1 одержал победу над «Ноттингем Форест». Все 3 гола были забиты в первом тайме.

У павлинов отличились Джек Хариссон и Луис Синистерра, а у лесников гол забил Орель Мангаля.

АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 4 апреля

Лидс – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Харрисон, 20, Синистерра, 45+1 – Мангаля, 12