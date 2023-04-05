04.04.2023 21:45 – FT 2 : 1
Англия05 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:50
46
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Лидс – Ноттингем Форест – 2:1. Павлины в лесу как дома. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура АПЛ
05 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:50
46
0
4 апреля состоялся матч перенесенного 7-го тура чемпионата Англии.
«Лидс» со счетом 2:1 одержал победу над «Ноттингем Форест». Все 3 гола были забиты в первом тайме.
У павлинов отличились Джек Хариссон и Луис Синистерра, а у лесников гол забил Орель Мангаля.
АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 4 апреля
Лидс – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Харрисон, 20, Синистерра, 45+1 – Мангаля, 12
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Лидс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Орель Мангаля (Ноттингем Форест).
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