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  4. Лидс – Ноттингем Форест – 2:1. Павлины в лесу как дома. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Лидс
04.04.2023 21:45 – FT 2 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:50
46
0

Лидс – Ноттингем Форест – 2:1. Павлины в лесу как дома. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура АПЛ

05 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:50
46
0
Лидс – Ноттингем Форест – 2:1. Павлины в лесу как дома. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля состоялся матч перенесенного 7-го тура чемпионата Англии.

«Лидс» со счетом 2:1 одержал победу над «Ноттингем Форест». Все 3 гола были забиты в первом тайме.

У павлинов отличились Джек Хариссон и Луис Синистерра, а у лесников гол забил Орель Мангаля.

АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 4 апреля

Лидс – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Харрисон, 20, Синистерра, 45+1 – Мангаля, 12

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Лидс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Орель Мангаля (Ноттингем Форест).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Лидс Ноттингем Форест Орель Мангаля Джек Харрисон Луис Синистерра
Источник Sport.ua
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