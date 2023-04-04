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Челси
04.04.2023 22:00 – FT 0 : 0
Ливерпуль
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Англия
04 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 00:43
1735
4

Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью

Мудрик вышел на поле в конце поединка

04 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 00:43
1735
4
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся перенесенный матч 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Ливерпуль». Обе команды переживают не лучшие времена, а после поражения от «Астон Виллы» «синие» остались без главного тренера: Грэм Поттер был отправлен в отставку. Украинец Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Хозяева поля активно начали встречу, и хороший момент для взятия ворот упустил Ковачич. Хорват в штрафной «Ливерпуля» прошел голкипера, но с острого угла пробил несильно, и Конате успел выбить мяч. Вскоре угрожал воротам Хаверц, который после прострела Чилуэлла не сумел протолкнуть мяч мимо Алиссона. Еще один убойный момент у «синих» был перед перерывом. После удара Фабиньо казалось, что мяч окажется в сетке, но свою команду выручил Фофана. Мерсисайдцы в атаке выглядели блекло, и только Феликс своими рывками пытался обострить ситуацию.

Вторая половина встречи началась с еще одного нереализованного момента «Челси». Ковачич из хорошей позиции пробил выше ворот. Через минуту мяч таки оказался в воротах гостей, но залетел он туда от руки Ковачича, который выходил один на один с голкипером.

Мерсисайдцы на некоторое время выровняли игру, но их атаки не несли угрозы воротам соперников. На 78-й минуте в игру вступил Мудрик, заменивший Чилуэлла. Правда, за отведенное ему время украинец ничем не запомнился. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

«Челси» – «Ливерпуль» – 0:0

Ковачич (68) – Матип (46), Цимикас (56), Джонс (62), Фабиньо (74)

«Челси»: Аррисабалага, Кукурелья, Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Мудрик, 78), Канте (Галлахер, 70), Фернандес, Джеймс, Ковачич, Хаверц, Феликс (Стерлинг, 85)

«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас (Робертсон, 65), Матип, Конате, Гомес, Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Гакпо, 79), Жота, Фирмино (Салах, 65), Нуньес (Милнер, 79)

Арбитр: Энтони Тейлор

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

ЧЕЛСИ – ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kaftan
Мудрик, вроді класно зіграв, а хавердс не захотів йому на ривок пас дати, міг би Міша втікти, а можливо і забити
Ответить
+2
Springfield
Опять Феликс ничего не родил. И Салах пустой...
Ответить
+2
Демід Романчиков
Хаверц и Фелиш два индивидуалиста....Нет впереди командой игры...Да , может кто то с полузащиты пас дать...Но в целом ...
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0
Макс Максов
Походу головні невдахи, цього сезону АПЛ...
Ответить
0
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