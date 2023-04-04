Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Мудрик вышел на поле в конце поединка
Состоялся перенесенный матч 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Ливерпуль». Обе команды переживают не лучшие времена, а после поражения от «Астон Виллы» «синие» остались без главного тренера: Грэм Поттер был отправлен в отставку. Украинец Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Хозяева поля активно начали встречу, и хороший момент для взятия ворот упустил Ковачич. Хорват в штрафной «Ливерпуля» прошел голкипера, но с острого угла пробил несильно, и Конате успел выбить мяч. Вскоре угрожал воротам Хаверц, который после прострела Чилуэлла не сумел протолкнуть мяч мимо Алиссона. Еще один убойный момент у «синих» был перед перерывом. После удара Фабиньо казалось, что мяч окажется в сетке, но свою команду выручил Фофана. Мерсисайдцы в атаке выглядели блекло, и только Феликс своими рывками пытался обострить ситуацию.
Вторая половина встречи началась с еще одного нереализованного момента «Челси». Ковачич из хорошей позиции пробил выше ворот. Через минуту мяч таки оказался в воротах гостей, но залетел он туда от руки Ковачича, который выходил один на один с голкипером.
Мерсисайдцы на некоторое время выровняли игру, но их атаки не несли угрозы воротам соперников. На 78-й минуте в игру вступил Мудрик, заменивший Чилуэлла. Правда, за отведенное ему время украинец ничем не запомнился. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Английская Премьер-лига. 8-й тур.
«Челси» – «Ливерпуль» – 0:0
Ковачич (68) – Матип (46), Цимикас (56), Джонс (62), Фабиньо (74)
«Челси»: Аррисабалага, Кукурелья, Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Мудрик, 78), Канте (Галлахер, 70), Фернандес, Джеймс, Ковачич, Хаверц, Феликс (Стерлинг, 85)
«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас (Робертсон, 65), Матип, Конате, Гомес, Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Гакпо, 79), Жота, Фирмино (Салах, 65), Нуньес (Милнер, 79)
Арбитр: Энтони Тейлор
Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
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