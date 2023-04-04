Во вторник, 4 апреля, состоится перенесенный поединок 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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«Синие» провально выступают в текущем английском чемпионате (11 место), и встреча в минувший уик-энд от «Астон Виллы» (0:2) стало последним для Грэма Поттера у руля лондонской команды. Причем в течение сезона это уже вторая тренерская отставка «Челси»: в сентябре прошлого года руководство «синих» уволило немца Томаса Тухеля. «Ливерпуль» также демонстрирует нестабильные результаты (8 место), опережая своих ближайших соперников на четыре очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.