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04.04.2023 22:00 - : -
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Англия
04 апреля 2023, 11:42 |
155
1

Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Английской Премьер-лиги

04 апреля 2023, 11:42 |
155
1
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 апреля, состоится перенесенный поединок 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Синие» провально выступают в текущем английском чемпионате (11 место), и встреча в минувший уик-энд от «Астон Виллы» (0:2) стало последним для Грэма Поттера у руля лондонской команды. Причем в течение сезона это уже вторая тренерская отставка «Челси»: в сентябре прошлого года руководство «синих» уволило немца Томаса Тухеля. «Ливерпуль» также демонстрирует нестабильные результаты (8 место), опережая своих ближайших соперников на четыре очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gambie
Лишь бы Мудрика не ставили .Игрок уровня запаса Ильичевца только портит моменты что люди с таким трудом ему создают 
И в Челси и в сборной это лузер не нужен .в сборной особенно 
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