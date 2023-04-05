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  4. Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Челси
04.04.2023 22:00 – FT 0 : 0
Ливерпуль
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Англия
05 апреля 2023, 03:40 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:07
27
0

Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 8-го тура АПЛ

05 апреля 2023, 03:40 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:07
27
0
Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Сальтор

4 апреля состоялся перенесенный матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Челси» и «Ливерпуль» (0:0).

У «синих» недавно был уволен Грэм Поттер, и команду впервые возглавлял и.о. главного тренера Бруно Сальтор.

Украинец Михаил Мудрик был заявлен в резерве синих и вышел на поле на 78-й минуте.

Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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