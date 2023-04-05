4 апреля состоялся перенесенный матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Челси» и «Ливерпуль» (0:0).

У «синих» недавно был уволен Грэм Поттер, и команду впервые возглавлял и.о. главного тренера Бруно Сальтор.

Украинец Михаил Мудрик был заявлен в резерве синих и вышел на поле на 78-й минуте.

Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча