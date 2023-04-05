Англия05 апреля 2023, 03:40 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:07
27
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Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного матча 8-го тура АПЛ
05 апреля 2023, 03:40 | Обновлено 05 апреля 2023, 04:07
27
0
4 апреля состоялся перенесенный матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Челси» и «Ливерпуль» (0:0).
У «синих» недавно был уволен Грэм Поттер, и команду впервые возглавлял и.о. главного тренера Бруно Сальтор.
Украинец Михаил Мудрик был заявлен в резерве синих и вышел на поле на 78-й минуте.
Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
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