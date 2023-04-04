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Челси
04.04.2023 22:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
04 апреля 2023, 08:14 | Обновлено 04 апреля 2023, 08:41
357
1

Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У команд уже потеряно многое, но еще не все

04 апреля 2023, 08:14 | Обновлено 04 апреля 2023, 08:41
357
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Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится перенесенный матч 8-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Челси» и «Ливерпуль». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 11 место. В активе у «пенсионеров» 38 очков после 28 матчей. В 10 поединках они победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражения.

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В минувший уик-энд «пенсионеры», цвета которых, как известно, защищает украинской полузащитник Михаил Мудрик, на поле родного «Стэмфорд Бридж» уступили со счетом 0:2 «Астон Вилле». Это поражение стало роковым для наставника команды Грэма Поттера – он был уволен. Так что предстоящим матчем с мерсисайдцами «Челси» уже во второй раз в нынешнем сезоне начинает жизнь заново. Напомним, что в сентябре прошлого года команда пережила отставку немца Томаса Тухеля, теперь ее ждет постпоттерская эра.

В настоящий момент «Челси» - это ярко выраженный середняк турнирной таблицы чемпионата Англии. Впрочем, команда все еще сохраняет шансы на лучшую позицию, которая позволит ей по итогам сезона пробиться в еврокубки. Однако с каждой новой неудачей этих шансов все меньше и меньше. По всей видимости, возможный провал в игре с «Ливерпулем» позволит вычеркнуть «Челси» из борьбы за 6-ю позицию, дающую право заявиться в Лигу конференций.

Ливерпуль

«Ливерпуль» располагается в турнирной таблице чемпионата Англии на 8-м месте. У него 42 пункта после 27 игр. Команда в 12 встречах выиграла, в 6 сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

На сегодня у «красных» имеется серия из двух неудач кряду. Они в минувший уик-энд проиграли в Манчестере со счетом 1:4 местному «Сити», а до этого на выезде уступили 0:1 «Борнмуту». До данной череды игр подопечные Юргена Клоппа имели в АПЛ 5 матчей без осечек – 4 победы, 1 ничья.

Казалось бы, мерсисайдцы в состоянии под занавес сезона исправить ситуацию в таблице, но случился упомянутый провал. К слову, «Ливерпуль» между поражения в чемпионате Англии от «Сити» и «Борнмута» проиграл в Мадриде «Реалу» (0:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира. Вероятно, в будущей кампании чемпионского евротурнира «красных» не будет. Сейчас их отставание от четвертого места в таблице составляет 8 очков. Хотя «Тоттенхэм», занимающий ее, провел на два матча больше. В общем, шансы у «Ливерпуля» все еще есть, а вот права на осечки – нет.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости окажутся лучше хозяев. При этом обе команды результативностью порадуют и ТБ 2,5 в матче сыграет. Нашей ставкой будет позиция – победа второй команды и ТБ 2,5 в матче.

Ориентировочные составы:

Челси: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Бадьяшиле, Джеймс, Энцо, Канте, Ковачич, Чилуэлл, Хаверц, Жоау Феликс.

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Дарвин Нуньес, Фирмино.

4 апреля, вторник

«Челси» – «Ливерпуль»
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 22:00
ТВ-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports
ЧЕЛСИ – ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Источник Sport.ua
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Gambie
Челси  набрал дорогих игроков зимой чтобы подтянуться к 4 му месту но трансферы оказались неудачными.Теперь мечта 8 е место 
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