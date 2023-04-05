КЛОПП: «Если дела идут не так как нужно, все равно нужно бороться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в перенесенном матче 8-го тура АПЛ против «Челси» (0:0):

«Итак, за последние несколько лет я видел пару игр 0:0 против «Челси». Два финала – одни из лучших игр, которые я видел. Сегодня все было по-другому. Обе команды находятся на низком уровне уверенности, но они показали хороший бой. Суперотношение и суперменталитет, и это то, что я увидел. У них был шанс, у нас был шанс. Мы должны бороться до конца, они должны сражаться до конца. Это была супернапряженная, но не захватывающая игра.

Реакция всегда должна быть важной. Я видел много серьезных проблем, футболисты бросались в подкаты, и это то, что нам нужно. Тройка полузащиты не так часто играла вместе. Мы должны опираться на это. Если дела идут не так как нужно, нужно бороться и делать шаги – иногда маленькие, иногда большие. И это был маленький шаг.

С точки зрения страсти мне очень понравилась игра. Да, это был не лучший футбол, но парни – действительно хорошие футболисты, и сегодня они показали особенную игру. Соперник отчаянно хотел победить, мы тоже, и в итоге взяли по очку.

Предстоящий матч с «Арсеналом»? Наша статистика дома не так плоха, как раньше, поэтому сегодня вечером мы показали, что действительно хотим побеждать. «Энфилд» ждет нас, и мы хотим показать результат. Ван Дейк должен вернуться к игре с канонирами. Он был болен, но до выходных у нас есть несколько дней».