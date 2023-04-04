Как Голливуд перебрался в Париж

Лоран Блан, знаменитый экс-защитник звездной сборной Франции на рубеже веков, позже ставший неплохим тренером (сейчас возглавляет «Лион»), сказал недавно, что как только «ПСЖ» вылетает из Лиги чемпионов, сезон для команды заканчивается. Позволю себе не согласиться с бывшим наставником «Сен-Жермен»: нынешний сезон для парижской команды закончился с того самого момента, когда ее возглавил Кристоф Галтье.

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Летом прошлого года «Пари Сен-Жермен» в который раз затеял основательную перестройку. Причем она коснулась не только состава, но и тренерского мостика. Работа Маурисио Почеттино в качестве рулевого «Парижа» боссами клуба была признана неудовлетворительной. Неудовлетворительной в первую очередь из-за отсутствия прогресса команды в Лиге чемпионов. Аргентинцу указали на дверь. И на должность главного тренера назначили не «вакантного» Зидана, с которым вели долгие переговоры, а действующего тренера «Ниццы» Гальтье.

Причем, что показательно, боссам «ПСЖ» пришлось выкупать контракт Галтье у «Ниццы» за десять миллионов евро. Деньги вроде бы и не очень большие для бездонного кармана шейхов, но если приплюсовать еще десять миллионов, выплаченных в качестве неустойки Почеттино, получается некислая сумма. В том смысле, что над Галтье уже с первого момента его появления в офисе парижского клуба довлел груз весом в двадцать миллионов евро. Эти деньги новому наставнику «Парижа» нужно было, как минимум, отработать и оправдать. Прежде всего – перед руководством клуба, которое до последнего надеялось заполучить Зидана.

Но почему же, не получив Зизу, выбор парижан пал на не самого звездного даже по рамкам Лиги 1 наставника? Да все очень просто. Новым спортивным директором «ПСЖ» летом прошлого года стал Луиш Кампуш, ранее работавший с Галтье в «Лилле». В той команде Кампуш был спортивным директором, а Гальтье – главным тренером. Благодаря этому дуэту «доги» в 2021 году сенсационно стали чемпионами Франции. Тогда Кампуш продемонстрировал свой уникальный талант отыскивать молодых звезд, а Галтье – их раскрывать.



Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Кампуш и Кристоф Галтье

Луиш и Кристоф идеально дополняли друг друга в «Лилле». Первый был полностью сосредоточен на скаутской работе и на ведении переговоров. Второй в трансферные вопросы не влезал абсолютно, ограничившись исключительно на тренерских функциях. Разграничив сферы влияния, специалисты хорошо ладили. У них сложились дружеские отношения не только на рабочем месте, но и вне его.

Оба ушли из «Лилля» после того, как внезапно у клуба сменился собственник. Кампуш ушел по ходу чемпионского сезона в никуда, Галтье – уже после окончания блистательного чемпионата в амбициозную «Ниццу».

Прошлым летом их пути снова пересеклись. В этот раз – в самом крутом французском футбольном проекте нового времени. Боссы «ПСЖ» очень хотели отдать на откуп внутреннее футбольное хозяйство клуба именно Кампушу, поэтому и поддались на аргументы португальца назначить главным тренером именно Галтье.

Если Галтье – полностью креатура Кампуша, то само приглашение португальского «трансферного волшебника» в «ПСЖ» вызвано не только его вкладом в чемпионство «Лилля», но и ранее успешной работой в «Монако». Именно в «княжеском клубе» Кампуш явил футбольному миру Мбаппе, которого знает с 14-ти лет, и к которому очень привязан.

А так как парижские шейхи во что бы то ни стало пытались удержать Киллиана в рядах «ПСЖ», не допустив его трансфер в «Реал», было решено пригласить Кампуша в клуб, дабы тот уговорил Мбаппе остаться. В итоге все стороны этой непростой «многоходовки» остались довольны. Боссам «ПСЖ» удалось удержать Мбаппе. Киллиан в качестве подмоги в клубе получил своего футбольного «крестного отца» Кампуша. Ну а Кампуш, не мудрствуя лукаво, решил пригласить на должность тренера «Сен-Жермен» человека, с которым ему было очень комфортно на предыдущем рабочем месте.

Казалось бы, все сестры получили свои серьги, и перезарядивший свои батарейки «ПСЖ» наконец-то должен достичь прогресса в Лиге чемпионов. Однако в новой системе координат «Парижа» оказалось явное слабое звено. И это Кристоф Гальтье.

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Кампуш не скрывал, что «продавливал» кандидатуру своего приятеля на пост рулевого «ПСЖ» еще и потому, что тот обладает уникальным (по мнению не только Луиша, но и бывших подопечных Кристофа по «Лиллю») умением мотивировать футболистов. И что практически на всех своих предыдущих работах Гальтье удавалось поставить игру в обороне. Именно от защиты «плясали» бывшие команды Кристофа: «Сент-Этьен», «Лилль» и «Ницца». Кампуш логично полагал, что Гальтье наконец-то удастся достичь игрового баланса в «ПСЖ» между атакой и защитой.

В общем, если простыми словами, то Гальтье приглашался в «Париж» не столько для того, чтобы команда показывала зрелищный футбол, а сколько для того, чтобы был порядок в обороне. И чтобы наконец-то был ожидаемый результат в чемпионской Лиге.

Логичное на первый взгляд решение Кампуша с приглашением Гальтье таковым не оказалось уже после половины нынешнего сезона. Надежная позиционная защита, выстраиванием которой всегда славился этот французский тренер, на новом рабочем месте не прижилась. После 29 туров чемпионата Франции в пассиве «Парижа» 29 пропущенных мячей. То есть, в среднем команда пропускает по одному мячу в каждом матче. Три команды Лиги 1 на данный момент имеют лучшие показатели в графе «пропущенные» мячи.

В пассиве «ПСЖ» сейчас – пять поражений в чемпионате. Идущий вторым «Ланс» проиграл трижды. Поражение в предыдущем туре от «Лиона» стало для «Парижа» уже восьмым (!) в 2023 году (во всех турнирах).

Не оправдал себя Гальтье и как тренер-мотиватор: его речи в раздевалке дальше ушей подопечных не доходят, а Кампуш надеялся, что слова тренера будут попадать прямо в сердца футболистов.

Не сработала и еще одна фишка Галтье, работавшая ранее. Будучи в определенной степени консерватором, он не душил на корню игровую инициативу своих подопечных. Но если раньше такое «ноу-хау» имело позитивный эффект, когда игроки проявляли свои лучшие качества на новых позициях или в новых обстоятельствах, то теперь излишняя инициатива приводила к тому, что звездные игроки атаки (Мбаппе, Неймар и Месси) практически не принимали участие в оборонительной работе.

К тому же, по данным французских СМИ, Галтье слишком лояльно относится к этой троице. Такого понятия, как «кнут», в его тренерском арсенале не оказалось. Посему внутри коллектива и начались разброд и шатание.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси

Мбаппе – единственный из «несвятой» троицы, кто по-настоящему пытается тянуть бремя лидера. Неймар чаще болеет и скандалит, нежели играет, а Месси после того, как стал чемпионом мира, похоже, забил на футбол на клубном уровне.

Все это и привело к тому, что уже сейчас можно с уверенностью утверждать не только о том, что нынешний сезон «ПСЖ» провален, о чем упоминал Блан. Кроме ЛЧ, «Париж» ведь вылетел и из Кубка Франции. Да и в Лиге 1, несмотря на лидирующую строчку, позиции команды не выглядят монолитными. Можно утверждать уже сейчас и о том, что приглашение Галтье в качестве тренера-мотиватора, способного дать оперативный результат, тоже себя не оправдало. Мягко говоря.

«ПСЖ» – это не команда, а роскошный магазин с дорогостоящими изделиями, которыми все восхищаются, но никто не может их себе позволить»: это слова бывшего капитана «Баварии» Филиппа Лама после того, как «Париж» безвольно уступил баварцам в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. И с этой оценкой очень сложно не согласиться. И все больше сложно «Парижу» оставаться оптимистом, делать хорошую мину при плохой игре. Если раньше именно «Баварию» за глаза называли ФК «Голливуд», то теперь это не очень приятное прозвище как нельзя кстати подходит «Парижу».

Поэтому не удивляйтесь, если нынешним летом шейхи опять затеют масштабный ремонт/перестройку своего «роскошного магазина»…