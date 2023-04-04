Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Даяна неожиданно проиграла Каролине Алвеш на грунтовом турнире в Боготе
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 134) неудачно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Боготе (Колумбия).
В 1/16 финала соревнований украинка в трех партиях уступила Каролине Алвеш (Бразилия, WTA 239) за 2 часа и 35 минут.
WTA 250 Богота. Грунт. 1/32 финала
Каролина Алвеш (Бразилия) [Q] – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:4
Во втором сете Ястремская проигрывала с двумя брейками 1:4* и уступала на своей подаче в 6-м гейме со счетом 15:40, но смогла перевести игру на тай-брейк. Однако довести камбек до конца не получилось, а уже в третьей партии украинка посыпалась.
Это была первая встреча теннисисток.
В 1/8 финала турнира в столице Колумбии Алвеш сыграет со второй сеяной Татьяной Марией.
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