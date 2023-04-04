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  4. Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
WTA
04 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 04 апреля 2023, 20:47
1156
14

Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии

Даяна неожиданно проиграла Каролине Алвеш на грунтовом турнире в Боготе

04 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 04 апреля 2023, 20:47
1156
14
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 134) неудачно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Боготе (Колумбия).

В 1/16 финала соревнований украинка в трех партиях уступила Каролине Алвеш (Бразилия, WTA 239) за 2 часа и 35 минут.

WTA 250 Богота. Грунт. 1/32 финала

Каролина Алвеш (Бразилия) [Q] – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:4

Во втором сете Ястремская проигрывала с двумя брейками 1:4* и уступала на своей подаче в 6-м гейме со счетом 15:40, но смогла перевести игру на тай-брейк. Однако довести камбек до конца не получилось, а уже в третьей партии украинка посыпалась.

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/8 финала турнира в столице Колумбии Алвеш сыграет со второй сеяной Татьяной Марией.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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sirjoga
Даяні ще зарано грати з такими топовими суперницями.
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+11
dudigo78
Чому несподівано? Цілком сподівано. Тут нема що коментувати
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+9
Анна Савоськіна
А у чому несподіванка??? З її грою якраз все прогнозовано
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+8
Павло Бубенко
Хоч би якусть малюсіньку відповідальність перед вболювальниками мала! На такий гидкий теніс у виконання Ястремської просто не можна спокійно дивитися!
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+6
Александр Ад
невже никто не може пояснити Даясе.що теніс це гра,а не удари по м'ячу влучиш-не влучиш ...
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+6
Santk86
Даяне надо возвращаться на 25 тыс., может хоть там она сможет выиграть матч.
Ответить
+5
Mr Voevudskiy
Не тем делом занимается.. Пора в дилдокеры)
Ответить
+5
Alehandro
На Алвеш був коефіціент 5.3! не здивуюсь, якщо Даяна зіграла на контору - так гроші куди простіше заробляти)
Ответить
+4
Vlad Ltava
Це чмо просто знущається . Не буду здивований якщо її ще спіймають на тоталізаторі . Мерзота ще та .
Ответить
+3
romeoboss
Даяна яка ганьба програла
тенесістке з третьей сотні,
жах,це вже повний піздец
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+1
Александр Науменко
У мене питання, що роблять в сбірній тренери, які запрошують на гру з чешками  це .... Слід за футболом руйнується жіночий теніс. ЦІЛІСПРЯМОВАНО.
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0
Михаил Шкуренков
Мля скільки кінчених хейтерів. Вона вам що борщ споганила. Які взагалі претензії до тенісних гравців можуть бути у вас? Навіть у їх батьків, які вклали в них багато своїх коштів претензій бути не може, бо вони в них реально забрали дитинство і це не пусті слова. Професійний теніс коштує багато грошей та увесь час у дитинстві. І це не гроші держави, а гроші батьків. Певен, що для неї такі поразки набагато чутливіші за кожного вболівальника.
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0
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Обсервер Влад
Дарма що усе підряд програють - зате з терористами награлися наші тенісистки за останній рік! Оце я розумію досягнення!
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-2
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