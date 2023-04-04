Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?

В конце февраля бывший полузащитник «Шахтера» бразилец Марлос, который даже успел обзавестись украинским гражданством и провести ряд матчей за «сине-желтых», сказал, что никогда не верил в способность «горняков» обходиться в составе без бразильцев. Но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны донецкому клубу действительно пришлось идти на существенные кадровые пертурбации, чтобы сохранять возможность соревноваться не только в рамках украинской Премьер-лиги, но и в еврокубках. Это привело к минимизации легионеров в составе, и максимальному его насыщению украинскими исполнителями.

Одним из тех, кто воспользовался оттоком бразильцев из «Шахтера» стал левый вингер Михаил Мудрик. Полузащитник очень ярко проявил себя, в том числе и на групповой стадии нынешней Лиги чемпионов, и в январе 2023 года за 70 миллионов евро перебрался в «Челси».

Однако после ухода Мудрика в составе «Шахтера» Игор Йовичевич пока так и не может отыскать другого украинского исполнителя, который был бы способен выполнять необходимый объем работы на поле, максимально сочетающийся с тактическими задумками тренерского штаба. Георгий Судаков и Дмитрий Крыськив являются, безусловно, очень талантливыми, но позиция левого вингера в ее современном понимании не является для обоих «родной» и привычной.

Очевидно, именно поэтому «Шахтер» в последние месяцы очень активно работает на рынке, пытаясь отыскать футболиста, который по своему потенциалу и способностям может оказаться заменой для Мудрика. «Горняки» уже успели подписать 18-летнего таджикского легионера Хусрава Тоирова, но его перспективы в украинской команде пока остаются туманными, а потому донецкий клуб вернулся к своему излюбленному и максимально «перепаханному» рынку талантов – бразильскому.

В настоящий момент «Шахтер» очень тщательно изучает все варианты, имеющиеся на бразильском рынке. Причем речь идет об молодых или даже юных исполнителях, не успевших громко заявить о себе на взрослом уровне, а от того не имеющих еще очень высокой трансферной стоимости. Как минимум три фамилии потенциальных новобранцев «Шахтера» уже промелькнули в бразильской прессе, и об этих футболистах стоит поговорить чуть детальнее…

Кевин

Возраст: 20 лет

Клуб: «Палмейрас»

Впервые информация об интересе «Шахтера» к Кевину появилась в начале декабря минувшего года. Тогда СМИ сообщили, что «горняки» предложили «Палмейрасу», с которым у футболиста контракт, 4 миллиона евро в виде отступных, но очень скоро стало понятно – эта сумма слишком мала для совершения сделки. Впоследствии «Шахтер» еще трижды улучшал предложение (до 5, 10 и 15 миллионов евро), но всякий раз натыкался на нежелание «Палмейраса» соглашаться на трансфер.

В конечном итоге «горняки» в зимнее трансферное окно отступили от идеи подписать Кевина, предпочтя сосредоточиться на других целях. Уже на финише зимней дозаявочной кампании донецкий клуб подписал упоминаемого выше Хусрава Тоирова, из чего напрашивается вывод, что таджикский легионер изначально не был приоритетной фигурой для «Шахтера», но оказался тем, по кому удалось договориться.

Что касается Кевина, то этот воспитанник академии «Палмейраса» еще в конце 2021 года успел дебютировать в бразильской Серии А, но с тех пор, сыграв 2 матча и отличившись 1 забитым мячом, больше так и не появлялся во взрослой команде. Левый вингер, способный также сыграть на правом фланге и в центре нападения, весь минувший календарный год провел в молодежной команде «Палмейраса», став одной из главных звезд крайнего розыгрыша так называемой Копиньи – молодежного Кубка Сан-Паулу.

Именно «Палмейрас» второй год кряду стал триумфатором Копиньи, а Кевин оказался лучшим ассистентом турнира (5 передач), а также вошел в тройку лучших его бомбардиров (5 голов), для чего ему потребовалось провести всего 8 матчей.

Этот футболист чем-то напоминает юного Виллиана, но, вероятно, способен похвастаться даже более развитой техникой работы с мячом. Помимо финтов, основными достоинствами Кевина являются, конечно же, скорость, видение поля и понимание футбола. Молодой футболист имеет контракт с «Палмейрасом» до июня 2026 года, и договориться о его переходе «горнякам» предстоящим летом будет очень непросто.

Что интересно, возможность все-таки оформить сделку по Кевину «Шахтеру» вполне может представиться. Поговаривают, что «Палмейрас» хочет видеть в своих рядах атакующего хавбека «горняков» Педриньо, который до 30 июня имеет арендное соглашение с «Атлетико Минейро». «Петушки» хотели бы продолжить сотрудничество с футболистом, но не могут удовлетворить запросы «горняков» по выкупу трансфера. За Педриньо «Шахтер» просит 20 миллионов евро, и эта сумма является неподъемной для «Атлетико Минейро». «Палмейрас» также не готов платить такие деньги, но якобы хотел бы обговорить формат, при котором в сделку будет включен Кевин. В этом случае бразильский клуб заплатит украинскому 10 миллионов евро и передаст часть экономических прав на Кевина, что может оказаться весьма выгодной инвестицией для «горняков».

Эгиналдо

Возраст: 18 лет

Клуб: «Васко да Гама»



instagram.com/eguinaldo_09. Эгиналдо

В отличие от Кевина, левый вингер «Васко да Гама» Эгиналдо, которым также активно интересуется «Шахтер», всего к 18 годам уже имеет неплохой опыт выступлений на профессиональном уровне (25 матчей и 3 гола за первую команду).

Эгиналдо присоединился к «Васко да Гама» лишь в январе минувшего года, когда был арендован у «Артсула» из Рио-де-Жанейро. Через семь месяцев руководители «Васко» договорились о полноценном выкупе контракта юного вингера за 120 тысяч евро, потому как тот оказался весьма эффективным исполнителем в первой команде, помогая ей добиваться успеха в Серии В.

В нынешнем году «Васко да Гама» готовится вернуться к выступлениям в Серии А, где славная команда отсутствовала на протяжении двух последних розыгрышей. Неудивительно, что в клубе пытаются максимально сохранить боеспособный состав и, по возможности, даже усилить его, хотя эксперты все равно называют «Васко да Гама» одним из очевидных аутсайдеров предстоящего сезона.

Вероятно, последним обстоятельством и попытался воспользоваться «Шахтер». Украинский клуб, как сообщали бразильские инсайдеры, предложил за Эгиналдо 2 миллиона евро. За эту сумму «горняки» хотели выкупить только 60% экономических прав на вингера, но даже подобный вариант, позволяющий «Васко да Гама» теоретически рассчитывать на очень хорошую сумму при дальнейшей перепродаже футболиста, оказался неинтересен бразильцам.

В «Васко да Гама» Эгиналдо достаточно часто используется на позиции центрфорварда, и в целом этот футболист не настолько скоростной, как Кевин. Техника у вингера «Васко да Гама» на хорошем уровне, но в целом его визави из «Палмейраса» предпочитает брать на себя инициативу гораздо чаще.

Сильной стороной в игре Эгиналдо выглядит его постоянная нацеленность на мяч. Футболист не боится единоборств, и в минувшем розыгрыше Серии В имел неплохую статистику в этом компоненте (выиграл 42% дуэлей). Но в целом этот бразилец является еще очень «сырым» исполнителем, и пока «Васко да Гама» не имеет по нему большого количества запросов из Европы. Поговаривают, что наряду с «Шахтером» интерес к Эгиналдо есть у клуба из Португалии, но тот, в отличие от «горняков», пока готов вести речь лишь об аренде, а это тем паче не устраивает бразильцев.

Джон Кеннеди

Возраст: 20 лет

Клуб: «Флуминенсе»



Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Кеннеди

Третьей опцией для «Шахтера» на бразильском рынке прямо сейчас является 20-летний воспитанник академии «Флуминенсе» Джон Кеннеди. Этот футболист предпочитает действовать на позиции центрфорварда, хотя нередко оказывается задействованным и на флангах атаки (в основном слева, так как Кеннеди правша). Как и Эгиналдо, у Кеннеди есть пристойный опыт выступлений на взрослом уровне, в том числе 26 матчей (4 гола) в бразильской Серии А.

Дебютировать за «Флуминенсе» в элитарном дивизионе бразильского футбола Джону удалось еще в январе 2021 года, когда форварду было только 18 лет и 8 месяцев. Однако с тех пор Кеннеди так и не удалось стать ключевым исполнителем для «трехцветных». В основном Джон используется в качестве игрока ротации, появляясь на поле на замену.

Игровые достоинства Кеннеди – это симбиоз техники, борьбы за мяч и нацеленности на ворота соперника. Нельзя сказать, что в каком-то из этих компонентов Джон особо преуспевает. Например, в минувшем розыгрыше Серии А форвард выигрывал 34% единоборств (в среднем за 90 минут их оказывалось в активе Кеннеди 29), был успешен в 45% случаев обводок (5,7 в среднем за матч) и в 36% случаев попадал в створ ворот при ударах (3,1 в среднем за матч).

В январе нынешнего года руководство «Флуминенсе» решило отдать Кеннеди в аренду в «Ферровиарию» из Араракуары, где форвард за короткое время великолепно проявил себя, отличившись 6 голами в 11 матчах Лиги Паулиста. Это поспособствовало скорому возвращению Джона в стан «трехцветных», где он теперь, возможно, получит больше шансов проявить себя уже в Серии А.

Хорошие выступления за «Ферровиарию» привлекли внимание к Кеннеди со стороны клубов из Испании, Италии, Франции и Португалии. Также попробовать подписать Джона в летнее трансферное окно хочет и «Шахтер».

Бразильские журналисты сообщают, что «Флуминенсе» в целом не настроен выстраивать препятствия для ухода Кеннеди из клуба в ближайшие месяцы. «Трехцветные», наоборот, готовы к переговорам и, кажется, не прочь воспользоваться шансом выгодно продать своего воспитанника, но в качестве ориентира для сделки определили сумму в 5 миллионов евро.

Сыграть в пользу «Шахтера» в этом случае может также тот фактор, что интересы Джона Кеннеди представляет агентская компания Джулиано Бертолуччи, который ранее уже многократно сотрудничал с «горняками», в том числе в сделках по Бернарду, Давиду Нересу, Додо и Педриньо.