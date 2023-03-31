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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 22:42 |
1517
6

Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди

Украинский клуб интересуется молодым форвардом «Флуминенсе»

31 марта 2023, 22:42 |
1517
6
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Кеннеди

Донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно может подписать 20-летнего центрфорварда бразильского «Флуминенсе» Джона Кеннеди.

«Горняки» хотели бы оформить трансфер футболиста в июле, когда в Европе откроется окно переходов.

Кеннеди был бы не прочь попробовать силы в Европе, а руководство «Флуминенсе» не настроено создавать препятствия в будущих переговорах.

«Шахтер» обратился к варианту с подписанием Кеннеди после того, как «Васко да Гама» отклонил предложение «горняков» по Эгиналдо, за которого украинский клуб давал 2 миллиона евро в рамках выкупа 60% экономических прав.

«Флуминенсе» хочет получить за Кеннеди 5 миллионов евро. Ранее бразильский клуб имел предложения по трансферу форварда от «Чикаго Файр» из США и «Браги» из Португалии.

Контракт Джона Кеннеди с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2025 года. Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.

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Джон Кеннеди Флуминенсе Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Torcedores
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etorfine
Завжди знав, що він і досі живий!
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+1
Springfield
Лучше Дональда Трампа.
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0
avk2307
А по Беллингему Шахтар не звертався до Боруссії?
А по Мбаппе?
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0
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Calm
І Освальда у захист треба шукати 
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-1
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