Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди

Донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно может подписать 20-летнего центрфорварда бразильского «Флуминенсе» Джона Кеннеди.

«Горняки» хотели бы оформить трансфер футболиста в июле, когда в Европе откроется окно переходов.

Кеннеди был бы не прочь попробовать силы в Европе, а руководство «Флуминенсе» не настроено создавать препятствия в будущих переговорах.

«Шахтер» обратился к варианту с подписанием Кеннеди после того, как «Васко да Гама» отклонил предложение «горняков» по Эгиналдо, за которого украинский клуб давал 2 миллиона евро в рамках выкупа 60% экономических прав.

«Флуминенсе» хочет получить за Кеннеди 5 миллионов евро. Ранее бразильский клуб имел предложения по трансферу форварда от «Чикаго Файр» из США и «Браги» из Португалии.

Контракт Джона Кеннеди с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2025 года. Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.