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  4. Васко да Гама отклонил предложение Шахтера на 2 млн евро по Эгиналдо
Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 09:43 |
585
0

Васко да Гама отклонил предложение Шахтера на 2 млн евро по Эгиналдо

«Горняки» хотели подписать 18-летнего левого вингера, но это им не удалось

30 марта 2023, 09:43 |
585
0
Васко да Гама отклонил предложение Шахтера на 2 млн евро по Эгиналдо
instagram.com/eguinaldo_09

Бразильский «Васко да Гама» отклонил предложение украинского «Шахтера» по 18-летнему левому вингеру Эгиналдо, который также способен сыграть в центре нападения.

За молодого футболиста «горняки» предлагали 2 миллиона евро, но эта сумма не удовлетворила бразильцев. «Васко да Гама» запросил за Эгиналдо 6 миллионов евро.

Также на игрока претендовал неназванный клуб из Португалии, который на минувшей неделе предлагал договориться об аренде, но получил отказ.

Контракт Эгиналдо с «Васко да Гама» рассчитан до августа 2027 года. В этот клуб футболист перешел летом минувшего года за 120 тысяч евро из «Артсула».

Всего за «Васко да Гама» Эгиналдо провел 25 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами.

Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Эгиналдо
Источник Globoesporte
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