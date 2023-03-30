Васко да Гама отклонил предложение Шахтера на 2 млн евро по Эгиналдо

Бразильский «Васко да Гама» отклонил предложение украинского «Шахтера» по 18-летнему левому вингеру Эгиналдо, который также способен сыграть в центре нападения.

За молодого футболиста «горняки» предлагали 2 миллиона евро, но эта сумма не удовлетворила бразильцев. «Васко да Гама» запросил за Эгиналдо 6 миллионов евро.

Также на игрока претендовал неназванный клуб из Португалии, который на минувшей неделе предлагал договориться об аренде, но получил отказ.

Контракт Эгиналдо с «Васко да Гама» рассчитан до августа 2027 года. В этот клуб футболист перешел летом минувшего года за 120 тысяч евро из «Артсула».

Всего за «Васко да Гама» Эгиналдо провел 25 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами.

Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.