МАРЛОС: «Не верил, что Шахтер может быть без бразильцев»

Бывший лидер «Шахтера» Марлос перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы против «Ренна» пообщался с игроками украинской команды.

«Один бразилец все-таки есть (Лукас Тейлор – прим.). Никогда не верил, что «Шахтер» может быть без бразильцев, но я понимаю ситуацию. В Украине тоже есть хорошие футболисты, все будет хорошо.

Созваниваюсь со всеми футболистами, с которыми я играл в клубе и сборной Украины, включая персонал. Степаненко, Пятов, Ракицкий, Матвиенко – это все мои друзья, – сказал Марлос.