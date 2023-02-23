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  4. МАРЛОС: «Не верил, что Шахтер может быть без бразильцев»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 00:17 |
241
0

МАРЛОС: «Не верил, что Шахтер может быть без бразильцев»

Экс-игрок команды встретился с бывшими партнерами

23 февраля 2023, 00:17 |
241
0
МАРЛОС: «Не верил, что Шахтер может быть без бразильцев»
ФК Шахтер

Бывший лидер «Шахтера» Марлос перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы против «Ренна» пообщался с игроками украинской команды.

«Один бразилец все-таки есть (Лукас Тейлор – прим.). Никогда не верил, что «Шахтер» может быть без бразильцев, но я понимаю ситуацию. В Украине тоже есть хорошие футболисты, все будет хорошо.

Созваниваюсь со всеми футболистами, с которыми я играл в клубе и сборной Украины, включая персонал. Степаненко, Пятов, Ракицкий, Матвиенко – это все мои друзья, – сказал Марлос.

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Шахтер Донецк Марлос
Источник Трибуна
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