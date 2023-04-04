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  4. Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 05:03 |
268
0

Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»

Наставник «Миная» резко отреагировал на обвинения в договорном матче

04 апреля 2023, 05:03 |
268
0
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал обвинения в договорном характере матча 19-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:2).

«Да вы что? Нет***а себе! Болотников такое сказал? У меня чуть инфаркт не случился, а он говорит договорной матч. Это просто бред! Таких п*****сов, что пишут такую х***ю , надо гноить!

Пусть клуб подает на него в суд. Иначе нельзя в этой ситуации! Я его сгною! Вместо того чтобы поднимать украинский футбол, они пытаются опустить мой имидж и клуба. У меня это в голове не укладывается.

Договорняки с первых минут видны! Какие три на три? Это не 90-е, чтобы три на три ху**ить! О чем он говорит? Я всю свою карьеру честным и порядочным путем построил, у меня и в мыслях никогда не было.

Мельник сам не может объяснить, почему он вытащил руки, у него помутнение произошло. Он убитый три дня ходит, я уже не знаю, что с ним делать. Парень очень расстроен», - сказал Шаран.

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Владимир Шаран Минай Ингулец договорные матчи Минай - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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