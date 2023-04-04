Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал обвинения в договорном характере матча 19-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:2).

«Да вы что? Нет***а себе! Болотников такое сказал? У меня чуть инфаркт не случился, а он говорит договорной матч. Это просто бред! Таких п*****сов, что пишут такую х***ю , надо гноить!

Пусть клуб подает на него в суд. Иначе нельзя в этой ситуации! Я его сгною! Вместо того чтобы поднимать украинский футбол, они пытаются опустить мой имидж и клуба. У меня это в голове не укладывается.

Договорняки с первых минут видны! Какие три на три? Это не 90-е, чтобы три на три ху**ить! О чем он говорит? Я всю свою карьеру честным и порядочным путем построил, у меня и в мыслях никогда не было.

Мельник сам не может объяснить, почему он вытащил руки, у него помутнение произошло. Он убитый три дня ходит, я уже не знаю, что с ним делать. Парень очень расстроен», - сказал Шаран.