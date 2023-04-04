Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу подписал со своим клубом новый контракт.

27-летний левый защитник поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2027 года.

Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В этом сезоне он провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Также на счету Люка Шоу 29 матчей и 3 гола за национальную сборную Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером защитника «Баварии».