Манчестер Юнайтед работает над трансфером защитника Баварии

«Манчестер Юнайтед» хочет во время летнего трансферного окна подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара. По информации английских СМИ, предварительные переговоры между сторонами уже проведены.

В январе Павар был близок к переходу в «Интер», однако трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего защитника сборной Франции 6 голов и 1 ассист в 33 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость Павара оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.