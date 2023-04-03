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  4. Манчестер Юнайтед работает над трансфером защитника Баварии
Англия
03 апреля 2023, 16:36 |
418
0

Манчестер Юнайтед работает над трансфером защитника Баварии

Бенжамен Павар может продолжить карьеру в АПЛ

03 апреля 2023, 16:36 |
418
0
Манчестер Юнайтед работает над трансфером защитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

«Манчестер Юнайтед» хочет во время летнего трансферного окна подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара. По информации английских СМИ, предварительные переговоры между сторонами уже проведены.

В январе Павар был близок к переходу в «Интер», однако трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего защитника сборной Франции 6 голов и 1 ассист в 33 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость Павара оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Бенжамен Павар Бавария Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник The Athletic
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