Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перфоманс Холанда, Украина – без ЧМ-2030, месседжи Фьюри
Другие новости
15 марта 2023, 06:10 | Обновлено 15 марта 2023, 06:17
190
0

Перфоманс Холанда, Украина – без ЧМ-2030, месседжи Фьюри

Главные новости за 14 марта на Sport.ua

15 марта 2023, 06:10 | Обновлено 15 марта 2023, 06:17
190
0
Перфоманс Холанда, Украина – без ЧМ-2030, месседжи Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 марта.

1А. Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Этот вечер стал бенефисом феноменального норвежца

1Б. Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
Игра в Португалии завершилась со счетом 0:0

2. В шаге от фантастического камбэка. Будивельник проиграл Шоле в Кубке Европы
Киевляне едва не отыграли 20 очков в четвертой четверти

3А. Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030
Похоже, Украина не успевает подготовиться к мундиалю из-за войны

3Б. Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030
Украина через семь лет не увидит матчи Мундиаля на своих стадионах…

3В. 4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Наша страна может лишиться возможности стать одним из организаторов чемпионата мира 2030

4А. ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
Британец хочет всех убедить, что он готов драться прямо сейчас

4Б. Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Тайсон Фьюри уже не знает, кого еще раскритиковать

4В. ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
Украинский боксер продолжает гнуть свою линию

5. Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Появилась новая версия отсутствия нападающего

6. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
От формата с группами по три сборных отказались

7. Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Валерий Пересоляк недоволен судейством

8А. Стало известно, кто будет тренировать Свитолину, когда она вернется в Тур
Коуч Элины – Рамон Слейтер

8Б. Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Присутствие россиян на турнирах – это триггер»
Эксклюзивное интервью молодой украинской теннисистки для Sport.ua

9. ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста
Фасад здания в Харькове претерпел некоторые изменения

10. Верняеву уменьшена вдвое дисквалификация за проваленный допинг-тест
Суд согласился с доводами украинского гимнаста

По теме:
Отстранение Павелко, довызов от Ротаня, призыв Усика к Фьюри
Буяльский наказал Днепр-1, Шахтер стал лидером, Малиновский разрядил пушку
Первый ассист Мудрика в Челси, успех Ингульца, Тони Йока проиграл в Париже
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Бокс | 14 марта 2023, 20:11 18
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»

Тайсон Фьюри уже не знает, кого еще раскритиковать

Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Биатлон | 14 марта 2023, 19:44 1
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры

Дениз Херрманн-Вик повесит лыжи на гвоздь

Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
Футбол | 14.03.2023, 23:57
Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Человек-герой или человек-мем? Игрок Интера снял шорты с соперника
Футбол | 15.03.2023, 04:45
ВИДЕО. Человек-герой или человек-мем? Игрок Интера снял шорты с соперника
ВИДЕО. Человек-герой или человек-мем? Игрок Интера снял шорты с соперника
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Футбол | 14.03.2023, 11:00
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
13.03.2023, 14:29 9
Теннис
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
13.03.2023, 07:55 45
Футбол
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
13.03.2023, 05:33 7
Теннис
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
13.03.2023, 23:15 5
Футбол
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
13.03.2023, 01:05
Футбол
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
14.03.2023, 01:15 18
Теннис
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
14.03.2023, 10:45 43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности