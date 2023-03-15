Перфоманс Холанда, Украина – без ЧМ-2030, месседжи Фьюри

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 марта.

1А. Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Этот вечер стал бенефисом феноменального норвежца

1Б. Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов

Игра в Португалии завершилась со счетом 0:0

2. В шаге от фантастического камбэка. Будивельник проиграл Шоле в Кубке Европы

Киевляне едва не отыграли 20 очков в четвертой четверти

3А. Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030

Похоже, Украина не успевает подготовиться к мундиалю из-за войны

3Б. Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030

Украина через семь лет не увидит матчи Мундиаля на своих стадионах…

3В. 4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина

Наша страна может лишиться возможности стать одним из организаторов чемпионата мира 2030

4А. ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»

Британец хочет всех убедить, что он готов драться прямо сейчас

4Б. Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»

Тайсон Фьюри уже не знает, кого еще раскритиковать

4В. ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП

Украинский боксер продолжает гнуть свою линию

5. Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП

Появилась новая версия отсутствия нападающего

6. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026

От формата с группами по три сборных отказались

7. Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»

Валерий Пересоляк недоволен судейством

8А. Стало известно, кто будет тренировать Свитолину, когда она вернется в Тур

Коуч Элины – Рамон Слейтер

8Б. Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Присутствие россиян на турнирах – это триггер»

Эксклюзивное интервью молодой украинской теннисистки для Sport.ua

9. ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста

Фасад здания в Харькове претерпел некоторые изменения

10. Верняеву уменьшена вдвое дисквалификация за проваленный допинг-тест

Суд согласился с доводами украинского гимнаста