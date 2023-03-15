Перфоманс Холанда, Украина – без ЧМ-2030, месседжи Фьюри
Главные новости за 14 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 марта.
1А. Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Этот вечер стал бенефисом феноменального норвежца
1Б. Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
Игра в Португалии завершилась со счетом 0:0
2. В шаге от фантастического камбэка. Будивельник проиграл Шоле в Кубке Европы
Киевляне едва не отыграли 20 очков в четвертой четверти
3А. Источник: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ-2030
Похоже, Украина не успевает подготовиться к мундиалю из-за войны
3Б. Король Марокко заявил про общую с Испанией и Португалией заявку на ЧМ-2030
Украина через семь лет не увидит матчи Мундиаля на своих стадионах…
3В. 4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Наша страна может лишиться возможности стать одним из организаторов чемпионата мира 2030
4А. ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
Британец хочет всех убедить, что он готов драться прямо сейчас
4Б. Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Тайсон Фьюри уже не знает, кого еще раскритиковать
4В. ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
Украинский боксер продолжает гнуть свою линию
5. Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Появилась новая версия отсутствия нападающего
6. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
От формата с группами по три сборных отказались
7. Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Валерий Пересоляк недоволен судейством
8А. Стало известно, кто будет тренировать Свитолину, когда она вернется в Тур
Коуч Элины – Рамон Слейтер
8Б. Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Присутствие россиян на турнирах – это триггер»
Эксклюзивное интервью молодой украинской теннисистки для Sport.ua
9. ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста
Фасад здания в Харькове претерпел некоторые изменения
10. Верняеву уменьшена вдвое дисквалификация за проваленный допинг-тест
Суд согласился с доводами украинского гимнаста
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