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Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 14:05 | Обновлено 14 марта 2023, 14:23
2154
10

Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП

Появилась новая версия отсутствия нападающего

14 марта 2023, 14:05 | Обновлено 14 марта 2023, 14:23
2154
10
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга пропустил матч 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» (1:0). Не было его в заявке динамовцев и на поединок 16-го тура сезона с «Ингульцом» (0:2). Тогда была выдвинута версия, что игрок перед самой игрой попал в ДТП.

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что ДТП к отсутствию Супряги не имеет никакого отношения. Якобы Владислав находится не в лучших игровых кондициях и проигрывает в конкуренции за место в заявке.

В текущем сезоне Владислав Супряга провел за «Динамо» Киев один официальный матч, отыграв в нем 66 минут без результативных действий. Всего же в истории он сыграл за киевлян в 47 поединках, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.

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Владислав Супряга Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Комментарии 10
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Юрий Щербань
Продайте Супругу не мучте чувака в Днепр-1,или Зарю 
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0
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SandroKing
На сборах нормально смотрелся не хуже других. Наверно с Луческу отношения не очень. Очевидно оставляют до лета, а там будет решать новый тренер, нужен он ему или нет.
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0
Alex AS
Та отдали бы уже доходягу обратно в днепр
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0
Mike000000
Игрок одного  матча
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-2
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