Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга пропустил матч 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» (1:0). Не было его в заявке динамовцев и на поединок 16-го тура сезона с «Ингульцом» (0:2). Тогда была выдвинута версия, что игрок перед самой игрой попал в ДТП.

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что ДТП к отсутствию Супряги не имеет никакого отношения. Якобы Владислав находится не в лучших игровых кондициях и проигрывает в конкуренции за место в заявке.

В текущем сезоне Владислав Супряга провел за «Динамо» Киев один официальный матч, отыграв в нем 66 минут без результативных действий. Всего же в истории он сыграл за киевлян в 47 поединках, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.