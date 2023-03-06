Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Из-за аварии форвард киевлян не был включен в заявку на матч 16-го тура УПЛ
Нападающий Динамо Владислав Супряга попал в ДТП перед матчем 16-го тура УПЛ против «Ингульца».
Из-за этого форвард киевлян не был включен в заявку на игру, информируют журналисты ТаТоТаке:
«История довольно неожиданная. В преддверии матча с «Ингульцем» Влад Супряга попал в ДТП. Говорят, где-то на Столичном шоссе, хотя это не точно. А ДТП было точно.
Важно, что сам футболист не пострадал. А машина пострадала конкретно. Теперь вместо конкуренции Эрику Рамиресу он должен ремонтировать свою иномарку премиум-класса. Поворот не туда».
4 марта киевское «Динамо» сенсационно проиграло «Ингульцу» (0:2) и потеряло место в топ-3 текущей турнирной таблицы.
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