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  4. Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 20:40 | Обновлено 06 марта 2023, 20:55
3364
4

Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца

Из-за аварии форвард киевлян не был включен в заявку на матч 16-го тура УПЛ

06 марта 2023, 20:40 | Обновлено 06 марта 2023, 20:55
3364
4
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий Динамо Владислав Супряга попал в ДТП перед матчем 16-го тура УПЛ против «Ингульца».

Из-за этого форвард киевлян не был включен в заявку на игру, информируют журналисты ТаТоТаке:

«История довольно неожиданная. В преддверии матча с «Ингульцем» Влад Супряга попал в ДТП. Говорят, где-то на Столичном шоссе, хотя это не точно. А ДТП было точно.

Важно, что сам футболист не пострадал. А машина пострадала конкретно. Теперь вместо конкуренции Эрику Рамиресу он должен ремонтировать свою иномарку премиум-класса. Поворот не туда».

4 марта киевское «Динамо» сенсационно проиграло «Ингульцу» (0:2) и потеряло место в топ-3 текущей турнирной таблицы.

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Владислав Супряга Динамо Киев ДТП авария Динамо - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Burevestnik
Супряга буде ремонтувати машину і якийсь час не зможе допомогти команді. 
Мабуть до літа...
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+2
nivavn
Так ось воно шо. А Луческу винною зробив Монзуль. 
Ех, Влад, такий матч пропустив...
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+2
Gargantua
это ему от Даши Савиной пороблэно
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+1
Анатолій Чорнобук
Нехай краще машини ремонтує
Ответить
0
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