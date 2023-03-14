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  4. ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста
Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 20:23 | Обновлено 14 марта 2023, 20:37
2239
9

ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста

Фасад здания в Харькове претерпел некоторые изменения

14 марта 2023, 20:23 | Обновлено 14 марта 2023, 20:37
2239
9
ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста
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В Харькове зарисовали мурал, на котором был изображен Александр Ярославский, президент «Металлиста».

Ярославский стал владельцем «Металлиста» в 2006 году. За время его руководства клуб 6 раз завоевал бронзу чемпионата Украины, дошел до четвертьфинала Лиги Европы 2011/12.

Харьков принимал Евро-2012. Перед чемпионатом Европы Ярославский провел программу модернизации спортивной инфраструктуры города и реконструкцию стадиона «Металлист».

В декабре 2012 года Александр Ярославский продал «Металлист» Сергею Курченко, который затем убежал из страны. Активы «Металлиста» перешли в собственность государственных структур. Два года назад Ярославский начал реконструкцию арены и восстановление харьковского клуба, а также вернул «Металлист» в УПЛ спустя 6 лет.

Мурал с изображением Ярославского, февраль 2023

Мурал с зарисованным изображением Ярославского, март 2023

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Металлист Харьков Александр Ярославский фото
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Комментарии 9
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Remark
Аплодирую, даже стоя! (статью не читал, просто заголовок и увидел фото, сорян).
А я напомню для тех у кого память как у рыбки (а у большинства украинцев, к сожалению, память короткая и они часто все забывают), так вот... где-то год назад (или даже больше),  ярославский дал обещание продать свою яхту, а полученные деньги с продажи отправить на гуманитарные нужды Харькова. Там еще было куча пафосных слов типа: "сейчас не время думать о роскоши! я в первую очередь хочу помочь любимому городу! и его жителям! этот город для меня все!" и бла бла бла...  (дословно уже не помню, можете погуглить в просторах инета и прочитать). Так вот вопрос: Че там с яхтой, многим помог ярославский? А, харьковчане? 
П.С. Это я еще не упомянул о сбитом человеке, побеге в Великобританию, заведенном деле и т.д. и т.п. И кстати, как там уголовка? Уже раскрыта, все понесли наказание? Или пока "не на часі"?
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+8
AK.228
Ага, яхту так і не продав… сам продався скоріш 
Ответить
0
xvalenok02
Сгорел сарай
Гори и хата
Ответить
0
20052011
Я сам из Харькова, но никогда не верил этому "абалденному" проходимцу. А где, кстати он? Откупился?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Crimea
Феесбешна "консерва" цей Ярік, піклується про статки свого кума Дерипаски, щоб не дай Боже не пішли на потреби ЗСУ  
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0
Lesovij7
Типичная Украина
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-4
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