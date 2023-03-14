ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста

В Харькове зарисовали мурал, на котором был изображен Александр Ярославский, президент «Металлиста».

Ярославский стал владельцем «Металлиста» в 2006 году. За время его руководства клуб 6 раз завоевал бронзу чемпионата Украины, дошел до четвертьфинала Лиги Европы 2011/12.

Харьков принимал Евро-2012. Перед чемпионатом Европы Ярославский провел программу модернизации спортивной инфраструктуры города и реконструкцию стадиона «Металлист».

В декабре 2012 года Александр Ярославский продал «Металлист» Сергею Курченко, который затем убежал из страны. Активы «Металлиста» перешли в собственность государственных структур. Два года назад Ярославский начал реконструкцию арены и восстановление харьковского клуба, а также вернул «Металлист» в УПЛ спустя 6 лет.

Мурал с изображением Ярославского, февраль 2023

Мурал с зарисованным изображением Ярославского, март 2023