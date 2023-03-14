ФОТО. В Харькове зарисовали мурал с Ярославским, президентом Металлиста
Фасад здания в Харькове претерпел некоторые изменения
В Харькове зарисовали мурал, на котором был изображен Александр Ярославский, президент «Металлиста».
Ярославский стал владельцем «Металлиста» в 2006 году. За время его руководства клуб 6 раз завоевал бронзу чемпионата Украины, дошел до четвертьфинала Лиги Европы 2011/12.
Харьков принимал Евро-2012. Перед чемпионатом Европы Ярославский провел программу модернизации спортивной инфраструктуры города и реконструкцию стадиона «Металлист».
В декабре 2012 года Александр Ярославский продал «Металлист» Сергею Курченко, который затем убежал из страны. Активы «Металлиста» перешли в собственность государственных структур. Два года назад Ярославский начал реконструкцию арены и восстановление харьковского клуба, а также вернул «Металлист» в УПЛ спустя 6 лет.
Мурал с изображением Ярославского, февраль 2023
Мурал с зарисованным изображением Ярославского, март 2023
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А я напомню для тех у кого память как у рыбки (а у большинства украинцев, к сожалению, память короткая и они часто все забывают), так вот... где-то год назад (или даже больше), ярославский дал обещание продать свою яхту, а полученные деньги с продажи отправить на гуманитарные нужды Харькова. Там еще было куча пафосных слов типа: "сейчас не время думать о роскоши! я в первую очередь хочу помочь любимому городу! и его жителям! этот город для меня все!" и бла бла бла... (дословно уже не помню, можете погуглить в просторах инета и прочитать). Так вот вопрос: Че там с яхтой, многим помог ярославский? А, харьковчане?
П.С. Это я еще не упомянул о сбитом человеке, побеге в Великобританию, заведенном деле и т.д. и т.п. И кстати, как там уголовка? Уже раскрыта, все понесли наказание? Или пока "не на часі"?
Гори и хата