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Чемпионат мира
14 марта 2023, 19:06 | Обновлено 14 марта 2023, 19:09
2552
1

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026

От формата с группами по три сборных отказались

14 марта 2023, 19:06 | Обновлено 14 марта 2023, 19:09
2552
1
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ФИФА официально утвердила формат чемпионата мира 2026 года в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 команд вместо привычных 32.

Как и ожидалось, в ФИФА отказались от формата с группами по три команды. ЧМ-2026 проведут с 12 группами по 4 команды. Плей-офф будет начинаться со стадии 1/16 финала, куда выйдут все первые две команды квартетов, а также 8 лучших третьих мест.

Суммарно на ЧМ-2026 будут проведены рекордные 104 матча, а турнир будет продолжаться 39 дней.

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Источник: ЧМ-2026 станет историческим – самым продолжительным
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Источник ФИФА
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luceorius
 Для квартету найкращих кількість матчів збільшується до 8, крім того, враховуючи площі країн-організаторів, виснажливі перельоти, але побачимо...
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