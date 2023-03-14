ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026

Сегодня ФИФА официально утвердила формат чемпионата мира 2026 года в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 команд вместо привычных 32.

Как и ожидалось, в ФИФА отказались от формата с группами по три команды. ЧМ-2026 проведут с 12 группами по 4 команды. Плей-офф будет начинаться со стадии 1/16 финала, куда выйдут все первые две команды квартетов, а также 8 лучших третьих мест.

Суммарно на ЧМ-2026 будут проведены рекордные 104 матча, а турнир будет продолжаться 39 дней.