ФИФА может отказаться от формата ЧМ-2026 с тремя командами в группе
Формат турнира могут пересмотреть
Следующий чемпионат мира в 2026 году пройдет по новому формату: в турнире примут участие 48 команд вместо привычных 32. В планах ФИФА было провести групповой этап мундиаля с 16 группами по 3 команды.
Однако, по информации BBC, ФИФА может в последний момент пересмотреть свои планы и вернуться к привычному формату с группами по 4 команды, которых теперь будет не 8, а 12. Это увеличит количество матчей с 80 до 104.
Окончательное решение в ФИФА должны принять 16 марта текущего года. Напомним, ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике.
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