Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк недоволен судейством в матче УПЛ против «Александрии», где соперник забил гол из офсайда. Встреча завершилась вничью 1:1.

«Сейчас эмоции немного утихли, но наблюдать за действиями арбитра во время матча спокойно было невозможно. И не нужно быть болельщиком «Миная», чтобы признать серию грубых ошибок судейской бригады в матче против «Александрии». Засчитанный в наши ворота гол из офсайда. По этому моменту большинство спортивных журналистов опубликовали у себя скриншот, на котором видно, что Кожушко в момент передачи находится вне игры. Это простой эпизод, там не было динамики и лайнсмен Александр Холодинский должен был заметить, что игрок «Александрии» находится за спинами защитников «Миная». А может, он и заметил. Тогда почему не просигнализировали об этом? Смешно из-за того, что сам Кожушко видел, что находится в офсайде. И кажется, сразу не поверил, что ему дадут выполнить передачу».

«Такой судейский беспредел убивает всю мотивацию как у команды, так и руководства. Закарпатье – не промышленный регион. Нам и так тяжело удерживать клуб уровня УПЛ. Но мы стараемся – создаем какие-то условия для игроков. Однако после таких игр мотивация содержать футбольный клуб действительно исчезает. А для чего? Чтобы потом наблюдать, как судьи убивают твою команду на футбольном поле? И разве мы такие одни? Если смонтировать видео из всех судейских ошибок в 17 туре, хватит на полноценный матч – 90 минут плюс компенсированное время. Тогда зачем нам такое судейство?» – сказал Пересоляк.