Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 17:29 |
2123
1

Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»

Валерий Пересоляк недоволен судейством

14 марта 2023, 17:29 |
2123
1
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
ФК Минай

Президент «Миная» Валерий Пересоляк недоволен судейством в матче УПЛ против «Александрии», где соперник забил гол из офсайда. Встреча завершилась вничью 1:1.

«Сейчас эмоции немного утихли, но наблюдать за действиями арбитра во время матча спокойно было невозможно. И не нужно быть болельщиком «Миная», чтобы признать серию грубых ошибок судейской бригады в матче против «Александрии». Засчитанный в наши ворота гол из офсайда. По этому моменту большинство спортивных журналистов опубликовали у себя скриншот, на котором видно, что Кожушко в момент передачи находится вне игры. Это простой эпизод, там не было динамики и лайнсмен Александр Холодинский должен был заметить, что игрок «Александрии» находится за спинами защитников «Миная». А может, он и заметил. Тогда почему не просигнализировали об этом? Смешно из-за того, что сам Кожушко видел, что находится в офсайде. И кажется, сразу не поверил, что ему дадут выполнить передачу».

«Такой судейский беспредел убивает всю мотивацию как у команды, так и руководства. Закарпатье – не промышленный регион. Нам и так тяжело удерживать клуб уровня УПЛ. Но мы стараемся – создаем какие-то условия для игроков. Однако после таких игр мотивация содержать футбольный клуб действительно исчезает. А для чего? Чтобы потом наблюдать, как судьи убивают твою команду на футбольном поле? И разве мы такие одни? Если смонтировать видео из всех судейских ошибок в 17 туре, хватит на полноценный матч – 90 минут плюс компенсированное время. Тогда зачем нам такое судейство?» – сказал Пересоляк.

По теме:
ВИДЕО. Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Богдан БУТКО: «Последние 20 минут мы, образно говоря, плавали»
Минай Валерий Пересоляк чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Футбол | 13 марта 2023, 18:59 17
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков

Никита Шевченко и Денис Попов присоединятся к команде

Эти парни и девушки – Герои. Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца
Футбол | 14 марта 2023, 13:05 3
Эти парни и девушки – Герои. Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца
Эти парни и девушки – Герои. Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца

Известный футболист отдал дань уважения тем, кто стал на защиту нашей страны

УАФ: «Записоцкий не отстранен от должности генсекретаря»
Футбол | 14.03.2023, 16:44
УАФ: «Записоцкий не отстранен от должности генсекретаря»
УАФ: «Записоцкий не отстранен от должности генсекретаря»
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 14.03.2023, 07:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Футбол | 14.03.2023, 11:00
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
Це питання можуть вирішити тільки власникі  клубів , ти що не знав .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
14.03.2023, 01:15 12
Теннис
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
13.03.2023, 08:46 1
Футбол
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
13.03.2023, 05:33 7
Теннис
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
13.03.2023, 01:05
Футбол
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
14.03.2023, 04:51 1
Другие виды
Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
13.03.2023, 15:15 5
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
12.03.2023, 18:28 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности