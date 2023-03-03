Эль-Класико за Барсой, чемпионство Прометея, успех Костюк и Киченок в США
Главные новости за 2 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 марта.
1. Автогол Милитао. Реал минимально уступил Барселоне в полуфинале Кубка
Финалист определится 5 апреля в ответном матче
2А. Прометей досрочно выиграл регулярный чемпионат Латвийско-Эстонской лиги
Украинская команда стала недостижимой для основных преследователей
2Б. Будивельник во второй раз за два дня обыграл черногорцев в Балканской лиге
Киевский клуб взял верх над командой «Милениюм» Подгорица со счетом 91:76
3А. Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Украинская теннисистка в 1/8 финала выиграла у Мэдисон Бренгл из США
3Б. Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине
Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам обыграла американский тандем
4. Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Квалификация получилась для Магучих не такой уж простой
5А. 19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
Решат Рамадани может выступать за сборную Албании
5Б. Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани
Клуб из Северной Македонии может рассчитывать на неплохую прибавку к нынешней прибыли
6А. ОФИЦИАЛЬНО. Каплиенко – игрок Днепра-1
Защитник будет играть в команде у Александра Кучера
6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала лучшего бомбардира Шахтера U-19 и игрока Ворсклы
Виталий Мороховец и Владислав Погорелый присоединились к луганской команде
6В. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист заявил бразильского и французского защитников
Харьковский клуб внес в заявку Самуэля и Пати Алондо Малумандсоко
7А. Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Последние результаты лондонцев буквально подталкивают клубное руководство к кардинальным решениям
7Б. Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру
8. Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё
9. Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Новый сезон Формулы-1 стартует 3 марта
10А. Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Активные «Шахтер» и «Днепр-1», подозрительная пассивность «Динамо»
10Б. Шевченко под румынским флагом и армянские фавориты. Анонс ЧЕ по шахматам
Блогер Sport.ua анонсирует шахматный чемпионат Европы среди мужчин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Лунина записала шуточное видео
Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру