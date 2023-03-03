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03 марта 2023, 06:00 |
376
0

Эль-Класико за Барсой, чемпионство Прометея, успех Костюк и Киченок в США

Главные новости за 2 марта на Sport.ua

03 марта 2023, 06:00 |
376
0
Эль-Класико за Барсой, чемпионство Прометея, успех Костюк и Киченок в США
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 марта.

1. Автогол Милитао. Реал минимально уступил Барселоне в полуфинале Кубка
Финалист определится 5 апреля в ответном матче

2А. Прометей досрочно выиграл регулярный чемпионат Латвийско-Эстонской лиги
Украинская команда стала недостижимой для основных преследователей

2Б. Будивельник во второй раз за два дня обыграл черногорцев в Балканской лиге
Киевский клуб взял верх над командой «Милениюм» Подгорица со счетом 91:76

3А. Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Украинская теннисистка в 1/8 финала выиграла у Мэдисон Бренгл из США

3Б. Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине
Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам обыграла американский тандем

4. Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Квалификация получилась для Магучих не такой уж простой

5А. 19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
Решат Рамадани может выступать за сборную Албании

5Б. Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани
Клуб из Северной Македонии может рассчитывать на неплохую прибавку к нынешней прибыли

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Каплиенко – игрок Днепра-1
Защитник будет играть в команде у Александра Кучера

6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала лучшего бомбардира Шахтера U-19 и игрока Ворсклы
Виталий Мороховец и Владислав Погорелый присоединились к луганской команде

6В. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист заявил бразильского и французского защитников
Харьковский клуб внес в заявку Самуэля и Пати Алондо Малумандсоко

7А. Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Последние результаты лондонцев буквально подталкивают клубное руководство к кардинальным решениям

7Б. Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Руководство «пенсионеров» ищет замену Грэму Поттеру

8. Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё

9. Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Новый сезон Формулы-1 стартует 3 марта

10А. Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Активные «Шахтер» и «Днепр-1», подозрительная пассивность «Динамо»

10Б. Шевченко под румынским флагом и армянские фавориты. Анонс ЧЕ по шахматам
Блогер Sport.ua анонсирует шахматный чемпионат Европы среди мужчин

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Источник Sport.ua
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