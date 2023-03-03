Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине
WTA
03 марта 2023, 01:55 | Обновлено 03 марта 2023, 01:58
183
0

Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине

Украинка вместе с Анной-Леной Фридзам обыграла американский тандем

03 марта 2023, 01:55 | Обновлено 03 марта 2023, 01:58
183
0
Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анной-Леной Фридзам (Германия) вышла в полуфинал парного турнира серии WTA 250 в Остине (США).

Украинско-немецкий тандем в двух сетах обыграл Алишу Паркс и Слоан Стивенс за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/4 финала

Алиша Паркс (США) / Слоан Стивенс (США) – Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – 4:6, 3:6

Интересно, что в предыдущем раунде Паркс и Стивенс выиграли у Марты Костюк и Даяны Ястремской.

В полуфинале соревнований Киченок и Фридзам встретятся с победительницами поединка Шарлотта Чаватипон / Сабина Зейналова – Эрин Рутлифф / Алдила Сутджиади.

По теме:
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С 0:5! Суперкамбек американки с украинскими корнями в США против россиянки
WTA Остин Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Алиша Паркс Слоан Стивенс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Футбол | 02 марта 2023, 13:06 20
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?

Последние результаты лондонцев буквально подталкивают клубное руководство к кардинальным решениям

НИКОЛИНИ: «Если б не война, Шахтер бы вышел в полуфинал Лиги чемпионов»
Футбол | 02 марта 2023, 23:43 5
НИКОЛИНИ: «Если б не война, Шахтер бы вышел в полуфинал Лиги чемпионов»
НИКОЛИНИ: «Если б не война, Шахтер бы вышел в полуфинал Лиги чемпионов»

Помощник директора по футболу «Шахтера» рассказал о кадровом обновлении команды

Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Футбол | 02.03.2023, 02:53
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Стало известно, почему Рамирес досрочно вернулся в Динамо из аренды
Футбол | 02.03.2023, 15:50
Стало известно, почему Рамирес досрочно вернулся в Динамо из аренды
Стало известно, почему Рамирес досрочно вернулся в Динамо из аренды
Первая ракетка Польши убирает россиян в ОАЭ. Дальше – Джокович
Теннис | 01.03.2023, 23:20
Первая ракетка Польши убирает россиян в ОАЭ. Дальше – Джокович
Первая ракетка Польши убирает россиян в ОАЭ. Дальше – Джокович
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
02.03.2023, 17:50 4
Футбол
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
02.03.2023, 16:27 3
Бокс
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 17
Биатлон
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 2
Война
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
02.03.2023, 13:55 6
Футбол
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
02.03.2023, 01:04 1
Футбол
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
01.03.2023, 07:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности