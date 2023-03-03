Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анной-Леной Фридзам (Германия) вышла в полуфинал парного турнира серии WTA 250 в Остине (США).

Украинско-немецкий тандем в двух сетах обыграл Алишу Паркс и Слоан Стивенс за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/4 финала

Алиша Паркс (США) / Слоан Стивенс (США) – Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – 4:6, 3:6

Интересно, что в предыдущем раунде Паркс и Стивенс выиграли у Марты Костюк и Даяны Ястремской.

В полуфинале соревнований Киченок и Фридзам встретятся с победительницами поединка Шарлотта Чаватипон / Сабина Зейналова – Эрин Рутлифф / Алдила Сутджиади.