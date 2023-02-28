Украинских разборок не будет. Костюк и Ястремская завершили борьбу в Остине

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская в первом круге парного разряда турнира в Остине (США) выяснили отношения с американками Алишей Паркс и Слоан Стивенс.

На корте девушки сражались друг с другом 1 час 41 минут и сыграли три сета. Победу одержали Паркс и Стивенс – 7:5, 3:6, 10:6.

Алиша Паркс и Слоан Стивенс, обыграв Марту Костюк и Даяну Ястремскую, вышли во втором круге на украинку Надежду Киченок и Анну-Лену Фридзам из Германии, который в стартовом круге одержали победу над Адриенн Надь из Венгрии и Леной Пападакис из Германии.

WTA Остин. Парный разряд. Первый круг

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Алиша Паркс/ Слоан Стивенс (США) – 5:7, 6:3, 6:10