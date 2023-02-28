Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в паре на турнире в Остине

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии удачно стартовала на турнире WTA в Остине и сыграет теперь в 1/4 финала розыгрыша.

Киченок и Фридзам одержали победу над Адриенн Надь из Венгрии и Леной Пападакис из Германии за 1 час 12 минут – 3:6, 6:2, 10:4.

Во втором круге Киченок и Фридзам, которые имеют третий номер посева, выяснят отношения с победительницами матча Марта Костюк / Даяна Ястремская – Алиша Паркс / Слоан Стивенс (США).

WTA Остин. Парный разряд. Первый круг

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Адриенн Надь (Венгрия) / Лена Пападакис (Германия) – 3:6, 6:2, 10:4